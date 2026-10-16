Vì sao người Việt nói 'a lô' khi nghe điện thoại?

Các nghiên cứu đưa giả thuyết rằng "a lô" là một từ cổ dùng với nghĩa "nghe này" hoặc là một từ Việt gốc Pháp. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Theo quyển "Tiếng Việt ân tình", từ “a lô” có nguồn gốc tiếng Pháp. Những cách chào này gắn với lịch sử ngôn ngữ và văn hóa giao tiếp của mỗi quốc gia.

Trong cuốn Tiếng Việt ân tình do Lê Trọng Nghĩa chủ biên, tác giả đề cập đến một số giả thuyết về nguồn gốc của từ “a lô”. Một giả thuyết cho rằng đây là một từ cổ, xuất phát từ cách gọi được thủy thủ sử dụng để thu hút sự chú ý. Theo đó, "a lô" mang nghĩa tương đương với “nghe này”. Tuy nhiên, cách giải thích này chưa có bằng chứng xác thực.

Trong lịch sử điện thoại, Alexander Graham Bell từng đề xuất dùng “ahoy” làm lời chào khi nghe máy, từ này xuất phát từ tiếng Hà Lan với "hoy" có nghĩa là lời chào. Sau đó, Thomas Edison đề xuất sử dụng “hello”, cách gọi dần trở nên phổ biến trong giao tiếp qua điện thoại tại nhiều quốc gia.

Từ những dữ kiện này, có ý kiến cho rằng “a lô” là sự kết hợp giữa “ahoy” và “hello”. Tuy nhiên, theo tác giả, cách lý giải này thiếu cơ sở vì hiếm khi kết hợp một từ giữa hai thứ tiếng (Hà Lan và Anh) với nhau.

Tác giả đề xuất giả thuyết rằng người Pháp đã "nhập khẩu" từ "hello" để chào trong điện thoại, nhằm phân biệt với "bonjour" là câu chào ngoài đời. Trong tiếng Pháp, "h" là một âm câm nên "hello" được phát âm là "allô". Khi du nhập vào Việt Nam, từ này trở thành "a lô" như hiện nay.

Cách mở đầu một cuộc điện thoại cũng khác nhau ở mỗi đất nước. Tại Nhật Bản, người dân thường sử dụng “moshi moshi” khi nghe điện thoại. Theo một nghiên cứu về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản được đăng trên trang của Đại học Pennsylvania State (Mỹ), cách chào này phổ biến trong các cuộc gọi thân mật với gia đình và bạn bè.

Bài viết cũng đề cập đến một số giai thoại giải thích việc lặp lại từ “moshi” (tạm dịch: xin chào) hai lần. Quan niệm dân gian cho rằng ma chỉ có thể nói “moshi” một lần; một giai thoại khác liên hệ cách nói này với hồ ly biến hình trong truyện dân gian Nhật Bản. Truyền thuyết cho rằng những con cáo này đặc biệt xảo quyệt nhưng sẽ gặp khó khăn khi phát âm "moshi moshi".

Tuy nhiên, cách chào này phổ biến trong những cuộc gọi thân mật với gia đình và bạn bè. Trong môi trường công việc, người Nhật thường sử dụng những lời chào trang trọng hơn, thể hiện sự tôn trọng đối với người gọi và đơn vị mình đại diện.