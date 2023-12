Vì sao New Mazda2 là 'chiếc xe đầu tiên' lý tưởng cho người dùng

Với giá từ 410 triệu đồng, New Mazda2 là mẫu sedan cỡ B phù hợp tài chính và nhu cầu của đa số người dùng trong lần đầu mua xe.

Thiết kế đẹp mắt, ngoại hình nhỏ gọn, di chuyển linh hoạt và đa dạng tính năng công nghệ là những yếu tố được người dùng tìm kiếm ở “chiếc xe đầu tiên”.

Trong tầm tài chính khoảng 400 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn New Mazda2 - chiếc sedan cỡ B rộng rãi và thoải mái hơn - thay vì các mẫu sedan hay hatchback hạng A.

Thiết kế hiện đại, năng động

Về nước sau chuyến du học thạc sĩ tại Australia, chị Mỹ Khanh (30 tuổi, Hà Nội) dùng tiền tiết kiệm để tự thưởng một chiếc ôtô với các tiêu chí như thương hiệu uy tín, dễ vận hành và có ngoại hình bắt mắt.

“Sedan là lựa chọn lý tưởng với người lần đầu mua xe như tôi. Dạo một vòng qua các showroom và tham khảo ý kiến từ người thân, tôi quyết định xuống tiền cho New Mazda2. Với tài chính nhỉnh hơn 400 triệu đồng, New Mazda2 đáp ứng nhu cầu di chuyển nội đô và thỉnh thoảng đi dã ngoại cuối tuần. Mặt khác, có thể nói ngoại hình của chiếc xe này đã gây ấn tượng với tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên”, chị Khanh chia sẻ.

New Mazda2 sở hữu ngoại hình ấn tượng nhờ phong cách thiết kế Kodo đặc trưng.

Với phong cách thiết kế Kodo - “linh hồn của sự chuyển động” - đặc trưng từ hãng xe Nhật, New Mazda2 sở hữu ngoại hình sang trọng, tinh tế. Sức cuốn hút này được thể hiện qua bề mặt sơn cùng các đường nét phản chiếu trên thân xe, tạo liên tưởng về sự hòa quyện của những yếu tố thiên nhiên như nước và gió.

Vẻ ngoài hiện đại và thanh lịch của chiếc sedan này còn đến từ những chi tiết ngoại thất. Tiêu biểu là lưới tản nhiệt kích thước lớn được cách điệu với họa tiết kim loại, mở rộng theo phương ngang nhằm tạo cảm giác bề thế. Cản trước và cản sau cũng được hạ trọng tâm để xe có tư thế đầm chắc, vững chãi. Ngoài ra, cụm LED trước và halogen sau đều tạo được sự liền mạch với thân xe, mang đến cảm giác đồng nhất, xuyên suốt.

Vẻ hiện đại và thanh lịch của mẫu xe được thể hiện qua từng đường nét thiết kế.

Bên cạnh ưu điểm ngoại hình, chị Khanh cũng đánh giá cao trải nghiệm lái đầy cảm hứng New Mazda2 mang lại. “Ghế lái thoải mái, phần điểm tựa cũng giúp duy trì tư thế ngồi tự nhiên để không ảnh hưởng cột sống. Ngoài hệ thống trợ lực lái cùng động cơ cho độ trễ chân ga thấp và giảm thiểu rung động từ công nghệ ‘SkyActiv Technology’, vô lăng có độ siết tốt cũng là điểm cộng lớn với lái mới”, chị Khanh chia sẻ.

Anh chia sẻ: “Động cơ 110 mã lực với mô-men xoắn tối đa 144 Nm vừa đủ cho nhu cầu đi lại chủ yếu trong thành phố. Theo cảm nhận cá nhân, New Mazda2 có khả năng cách âm giúp hạn chế tiếng ồn từ gió và mặt đường. Hệ thống tiện nghi gồm màn hình 7 inch cùng khả năng đồng bộ Apple CarPlay và Android Auto dễ dàng sử dụng ngay cả với người mới. Thêm vào đó là hệ thống 6 loa và gương tự động chống chói”.

Mẫu xe đô thị lý tưởng trong tầm giá

New Mazda2 được đánh giá là mẫu xe lý tưởng để di chuyển trong đô thị nhờ chiều dài cơ sở 2.570 mm cùng bán kính vòng quay tối thiểu chỉ 5 m. Khả năng vận hành ổn định còn được hỗ trợ bởi hệ thống GVC Plus, cho phép xe bắt đầu đánh lái khi vào cua và trả lái khi thoát cua.

Sự thoải mái New Mazda2 mang đến người dùng chính là lý do thuyết phục anh Nam Anh (37 tuổi, Hà Nội) lựa chọn mẫu xe này.

New Mazda2 là mẫu xe lý tưởng để di chuyển trong đô thị.

Lựa chọn phiên bản 1.5 Premium, anh Nam Anh hoàn toàn hài lòng với hệ thống an toàn của New Mazda2, đặc biệt với 6 túi khí và loạt công nghệ: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, kiểm soát lực kéo chống trượt TCS, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, cảm biến lùi và camera lùi, khóa cửa tự động, cảnh báo chống trộm...

Hiện tại, New Mazda2 là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất phân khúc, chỉ từ 410 triệu đồng và được phân phối chính hãng bởi Thaco Auto. Chính sách giá tốt kèm chế độ bảo hành, hậu mãi an tâm cũng là lý do khiến New Mazda2 trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng dịp cuối năm.