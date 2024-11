Vì sao Messi thất bại ở Mỹ

Mùa giải MLS 2024 mang đến cho người hâm mộ nhiều cảm xúc trái chiều, đặc biệt là với Inter Miami. Dù CLB lập thành tích tuyệt vời trong mùa giải chính thức với chỉ bốn trận thua, ghi được 79 bàn thắng và chiếm lĩnh vị trí đầu bảng, đội bóng lại phải dừng chân ngay từ vòng đầu tiên của Playoffs sau thất bại 2-3 trước Atlanta United - đội chỉ đứng thứ chín và bước vào vòng loại trực tiếp với tư cách là đội wild card, ở trận đấu tứ kết miền thứ ba quyết định.

Không chỉ là thất bại của một đội bóng mạnh, sự sụp đổ của Inter Miami để lại nhiều câu hỏi về sự hiệu quả của hệ thống thi đấu MLS và khả năng duy trì phong độ của đội bóng dù đạt được Supporters' Shield và giành suất tham dự FIFA Club World Cup 2025. Đây có thực sự là đội bóng mạnh nhất giải đấu khi không thể vượt qua vòng đầu của Playoffs?

Trong loạt trận ba trận với Atlanta United, Inter Miami thua ngược hai trận chỉ trong một tuần. Một phần nguyên nhân đến từ phong độ xuất sắc của thủ môn Brad Guzan - chốt chặn 40 tuổi của Atlanta. Guzan tỏa sáng với hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục trước Messi và dàn sao của Inter Miami, giúp đội nhà giành lợi thế không ngờ trước một đội bóng được đánh giá vượt trội.

Tuy nhiên, hàng thủ của Inter Miami cũng là điểm yếu dễ bị khai thác. Lối chơi tấn công mạnh mẽ và kiểm soát bóng của HLV Tata Martino có thể đem lại sự mãn nhãn cho khán giả và thành tích ghi bàn dẫn đầu giải, nhưng lại khiến đội dễ tổn thương khi gặp phải các pha phản công.

Khuyết điểm này càng lộ rõ khi tuyến phòng ngự của Miami liên tiếp thiếu vắng các trụ cột do chấn thương, đặc biệt là Sergio Busquets và Yannick Bright - bộ đôi tiền vệ phòng ngự vốn là xương sống của lối chơi kiểm soát. Trong trận Playoff đầu tiên Inter Miami giành chiến thắng, cả Busquets và Bright đều chơi trọn 90 phút. Nhưng đến trận thứ hai, sau khi Bright phải rời sân ở giữa hiệp, Inter Miami mất cân bằng và để Atlanta ghi hai bàn thắng chỉ trong hiệp hai.

HLV Martino cố gắng điều chỉnh bằng cách thêm tiền đạo Matias Rojas vào đội hình. Động thái này có vẻ thông minh khi Rojas sớm ghi bàn mở tỷ số ở trận đấu thứ ba.

Thế nhưng, Atlanta nhanh chóng phản công và lật ngược thế trận nhờ sự chói sáng của Jamal Thiare, người ghi liền hai bàn trong ba phút, tạo áp lực khổng lồ lên Inter Miami. Messi kịp thời gỡ hòa, song bàn thắng quyết định của Bartosz Slisz khép lại giấc mơ Playoffs của Inter Miami, bất chấp tranh cãi về tình huống phạm lỗi với hậu vệ Tomas Avilas.

Có thể nói, hệ thống thi đấu Playoffs của MLS là thách thức lớn đối với các đội bóng hàng đầu. Khác với các giải đấu khác trên thế giới - nơi đội đứng đầu bảng xếp hạng sẽ được trao danh hiệu, MLS yêu cầu các đội phải chiến thắng trong vòng Playoffs để trở thành nhà vô địch.

Jordi Alba, một trong những hậu vệ kỳ cựu của Inter Miami, cho rằng hệ thống Playoffs là không công bằng, và đề xuất tổ chức một trận chung kết giữa đội đứng đầu hai miền để quyết định ngôi vương. Dù đây là một ý tưởng đáng cân nhắc, đó không phải là cách MLS vận hành. Tại đây, các đội mạnh nhất không phải lúc nào cũng chiến thắng.

Mùa giải 2024 của Inter Miami có thể được nhớ đến như một thất bại, nhưng đội bóng cũng thu về nhiều bài học quan trọng. Trước hết, HLV Martino cần điều chỉnh chiến lược để gia tăng sự vững chắc nơi hàng thủ.

Việc quá tập trung vào tấn công khiến Inter Miami dễ bị khai thác trong những tình huống phản công, và họ cần phát triển chiều sâu đội hình để đảm bảo sự ổn định suốt mùa giải. Những chấn thương liên tiếp của các trụ cột như Busquets hay Bright làm suy yếu lối chơi của đội trong những thời điểm quyết định.

Cuối cùng, bản lĩnh và khả năng duy trì phong độ là yếu tố cần cải thiện. Dù chơi hay trong phần lớn thời gian của mùa giải, Inter Miami lại không thể giữ vững phong độ khi vào vòng đấu quyết định. Đây là một yếu tố mà đội bóng cần phát triển để đạt được danh hiệu MLS Cup trong tương lai.

Dù thất bại về mặt danh hiệu, Inter Miami vẫn gặt hái nhiều thành công về mặt thương hiệu. 2024 là một năm đáng nhớ khi đội bóng thu hút sự chú ý trên toàn cầu, đặc biệt là nhờ sự xuất hiện của Lionel Messi.

Bộ quần áo thi đấu thứ ba màu xanh nước biển và cam phong cách retro của Inter Miami lập kỷ lục bán chạy nhất trên MLSstore.com, còn áo đấu của Messi đứng đầu danh sách áo bán chạy nhất toàn cầu. Đội bóng cũng đạt thành tích ấn tượng trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành đội thể thao Bắc Mỹ có nhiều người theo dõi nhất trên TikTok.

Sự có mặt của Messi không chỉ là một biểu tượng bóng đá mà còn là một động lực giúp bóng đá Mỹ đến gần hơn với người hâm mộ toàn cầu. Với những thành công vượt bậc này, Inter Miami trở thành một đội bóng nổi bật trong giải đấu, một thương hiệu thể thao lớn của thế giới.

Thất bại tại vòng Playoffs MLS 2024 của Inter Miami để lại nhiều tiếc nuối, nhưng cũng mở ra cơ hội để đội bóng rút ra bài học cho những mùa giải tiếp theo. Với một đội hình toàn sao, lối chơi đẹp mắt, và sức hút từ Messi, Inter Miami chắc chắn sẽ không dừng bước mà sẽ tiếp tục nỗ lực để biến giấc mơ còn dang dở trở thành hiện thực trong tương lai.

Người hâm mộ hoàn toàn có quyền hy vọng vào một Inter Miami mạnh mẽ hơn và hoàn thiện hơn - một đội bóng không chỉ dẫn đầu về sức hút mà còn có thể chinh phục đỉnh cao của bóng đá Mỹ.

