Messi và Inter Miami sẽ đi về đâu?

Cùng với những thất vọng của mùa giải là một thực tế đáng buồn: Lionel Messi, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, chuẩn bị bước vào năm cuối cùng của hợp đồng với MLS mà chưa từng nếm trải cảm giác chiến thắng ở loạt trận quyết định.

Với hàng triệu ánh mắt đổ dồn vào anh, Messi được kỳ vọng sẽ giúp MLS “cất cánh”, biến Inter Miami trở thành một thế lực. Tuy nhiên, sự nghiệp của siêu sao người Argentina tại Mỹ đến nay lại đang đứng trước không ít hoài nghi và câu hỏi chưa có lời giải.

Khi Messi gia nhập Inter Miami vào hè 2023, anh mang theo kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Không chỉ là cầu thủ có sức hút lớn nhất MLS từng thấy, Messi còn là biểu tượng mà giải đấu này cần để nâng tầm, thu hút thêm sự quan tâm toàn cầu.

Thực tế, sự xuất hiện của Messi biến đổi MLS và Inter Miami: CLB trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế, số lượng người hâm mộ tăng vọt, và các sân vận động chật kín mỗi khi anh thi đấu. Nhưng đáng tiếc, vấn đề chấn thương trở thành kẻ thù không mong đợi của Messi trong mùa giải đầu tiên.

Cơ thể cựu ngôi sao Barcelona không còn như xưa, và trong bối cảnh khắc nghiệt của giải đấu với lịch thi đấu dày đặc, Messi phải vật lộn để giữ vững phong độ. Sau mùa giải 2024 không như ý, câu hỏi về khả năng Leo sẽ tiến xa cùng Inter Miami đang ngày càng trở nên cấp thiết.

Năm tới, Messi cùng Inter Miami sẽ có thêm một cơ hội lớn để thể hiện mình ở sân khấu toàn cầu: FIFA Club World Cup. FIFA trao cho Inter Miami một suất đặc biệt tham gia giải đấu này, dù họ không đạt tiêu chí truyền thống.

Sự kiện này là cơ hội để Messi và Inter Miami đối đầu với các CLB hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm các CLB danh tiếng từ UEFA Champions League và các đại diện xuất sắc của Nam Mỹ. Với hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, giải đấu sẽ là cơ hội để Inter Miami củng cố tên tuổi và định vị mình là điểm đến hấp dẫn cho các cầu thủ giỏi sau khi Messi rời đi.

Nhưng mục tiêu của Inter Miami sẽ không chỉ dừng lại ở Club World Cup. Họ vẫn có tham vọng lớn ở sân chơi MLS, và hy vọng rằng năm 2025 sẽ là mùa giải Messi có thể tỏa sáng trọn vẹn. Để làm được điều đó, Inter Miami cần một đội hình mạnh mẽ, linh hoạt và có chiều sâu, không chỉ dựa vào một vài ngôi sao.

Với hợp đồng hiện tại, Messi dự kiến thi đấu thêm ít nhất một mùa nữa. Sergio Busquets, Jordi Alba, và có khả năng cả Luis Suarez cũng tiếp tục gắn bó. Đây là những đồng đội thân thiết gắn bó với Messi từ Barcelona và được kỳ vọng giúp anh thực hiện hoài bão ở MLS.

Ngoài bộ tứ huyền thoại, Inter Miami xây dựng được một nền tảng vững chắc với những cầu thủ trẻ và tài năng. Các cầu thủ chủ chốt như thủ môn Drake Callender, hậu vệ Tomás Avilés, tiền vệ Federico Redondo, và tiền đạo Leonardo Campana đều có hợp đồng đến năm 2025.

Facundo Farías, một cầu thủ chạy cánh tài năng dù bỏ lỡ mùa giải 2024 vì chấn thương, cũng sẽ trở lại để cống hiến trong năm tới. CLB có thể quyết định giữ chân các cầu thủ như Matías Rojas, Marcelo Weigandt, và Yannick Bright, những người thường xuyên ra sân vào năm 2024.

Mất mát lớn duy nhất là tiền vệ Diego Gomez, người chuyển đến chơi ở Anh. Tuy nhiên, với một đội hình được bảo toàn, Inter Miami hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một mùa giải thành công hơn.

Dù có nền tảng vững chắc, Inter Miami vẫn còn những điểm yếu cần khắc phục. Hàng tiền vệ dễ bị tổn thương khi mất bóng, và hàng phòng ngự thiếu sự chắc chắn. Để giành chiến thắng ở cấp độ cao hơn, họ cần một trung vệ chất lượng để hỗ trợ cho Avilés, đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát bóng ở tuyến giữa.

Tuy nhiên, vấn đề tài chính là rào cản lớn cho kế hoạch này. Quy định khắt khe về quỹ lương và cầu thủ nước ngoài của MLS khiến cho các đội bóng khó lòng thu hút ngôi sao mà không cần hy sinh lớn. Mặc dù rất nhiều cầu thủ mong muốn được sát cánh cùng Messi, việc họ phải giảm lương đáng kể hoặc giải đấu phải nới lỏng quy định là một thực tế khó khăn.

Huấn luyện viên Tata Martino từng chia sẻ rằng, nếu không có sự điều chỉnh về quỹ lương, rất khó để đưa thêm những cầu thủ nổi bật vào đội hình. Đây là lý do khiến việc chiêu mộ những cái tên nổi tiếng như Neymar đến Miami là bất khả thi vào thời điểm này.

Những áp lực để cải thiện quy định quỹ lương đang ngày càng lớn. Messi không chỉ là cầu thủ vĩ đại mà MLS có được, mà còn là người có thể tạo đột phá cho giải đấu. Các lãnh đạo của giải đấu, bao gồm cả chủ sở hữu Inter Miami, Jorge Mas, đang thúc đẩy để thay đổi chính sách quỹ lương. Nếu thành công, điều này sẽ tạo ra cơ hội để Inter Miami xây dựng đội hình mạnh mẽ và chiều sâu hơn trong năm cuối cùng của Messi.

Vào ngày 20/11, ủy ban thể thao của MLS sẽ nhóm họp để thảo luận về khả năng điều chỉnh giới hạn lương, cũng như thay đổi cấu trúc đầu tư vào cầu thủ. Nếu những thay đổi này được thông qua, Inter Miami sẽ có khả năng tăng cường đội hình một cách linh hoạt hơn, giúp Messi và các đồng đội cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi quốc tế.

Messi chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu anh có tiếp tục thi đấu đến năm 2026 hay không. Việc Bắc Mỹ đăng cai World Cup 2026 có thể là động lực để Messi kéo dài sự nghiệp. Một khả năng mà MLS đang cân nhắc là thay đổi lịch thi đấu, với mùa giải bắt đầu vào tháng 8 và kết thúc vào mùa xuân từ năm 2026. Nếu điều này xảy ra, Messi có thể chọn thi đấu một giải ngắn trong năm 2026 như một màn chia tay đầy ý nghĩa.

Dẫu sao, đồng hồ đang dần đếm ngược với hành trình của Messi ở MLS. Khi sự nghiệp của anh đi đến giai đoạn cuối, những tháng ngày còn lại tại Inter Miami sẽ là thử thách cuối cùng của anh ở sân chơi Mỹ. Liệu Messi có thể đưa Inter Miami chạm tới vinh quang quốc tế, hoặc ít nhất là để lại di sản trong lòng người hâm mộ?

Những gì diễn ra trong thời gian tới sẽ quyết định chương cuối trong sự nghiệp huyền thoại của Messi tại MLS.

