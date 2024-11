Messi đề nghị Inter Miami mua Neymar

El Nacional cho biết ngay sau thất bại 2-3 trước Atlanta United và bị loại khỏi vòng play-off MLS Cup 2024, Messi đã đề nghị ban lãnh đạo CLB thuyết phục Neymar gia nhập đội. Messi đang chơi cùng nhiều đồng đội cũ tại Barcelona như Luis Suarez, Sergio Busquets và Jordi Alba. M10 được cho là "rất mong muốn tái hợp với Neymar" để tạo nên bộ ba "MSN" huyền thoại (Messi, Suarez, Neymar).

Tam tấu "MSN" từng được xem là một trong những hàng công đáng sợ nhất trong lịch sử bóng đá, giúp Barcelona giành cú ăn ba vĩ đại vào năm 2015. Messi tin rằng MLS sẽ là một bến đỗ lý tưởng cho Neymar, người đang trải qua khoảng thời gian khó khăn tại Saudi Arabia trong màu áo Al Hilal.

Messi, Neymar và Suarez vẫn duy trì một nhóm chat để giữ liên lạc. Siêu sao người Argentina thừa nhận rằng việc Neymar gia nhập Inter Miami sẽ "rất khó khăn" do mức đãi ngộ của Neymar tại Al Hilal là quá cao (gần 2 triệu euro/tuần). Bên cạnh đó, Neymar cũng xem xét khả năng trở lại đội bóng cũ Santos nếu rời Saudi Arabia.

Tháng trước, Neymar trở lại thi đấu sau một năm nghỉ ngơi vì chấn thương dây chằng chéo trước (ACL). Tuy nhiên, anh lại bị rách cơ đùi trong trận đấu với Esteghlal FC ở AFC Champions League và phải nghỉ thi đấu thêm 6 tuần. Truyền thông cho rằng hợp đồng của Neymar tại Al Hilal có thể bị chấm dứt vào tháng 1/2025.

Neymar gia nhập Al Hilal với giá 90 triệu euro hồi tháng 8/2023 và mới chỉ ra sân thi đấu 7 trận, ghi 1 bàn thắng và có 3 kiến tạo.

Nếu Neymar chấp nhận đến Inter Miami, MLS sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tam tấu "MSN" được dự đoán dễ dàng tỏa sáng tại giải đấu hàng đầu của bóng đá Mỹ. Messi và Suarez cũng đang ghi dấu ấn mạnh mẽ ở MLS. Cả hai ghi tổng cộng 48 bàn ở mùa giải vừa qua.

