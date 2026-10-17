Vì sao màn hình Kindle vẫn hiển thị khi hết pin?

Ngay cả khi hết pin hoặc đã tắt, trang sách hay hình ảnh trên màn hình Kindle vẫn có thể xuất hiện.

Màn hình E Ink giúp Kindle duy trì nội dung hiển thị ngay cả khi hết pin, nhờ cơ chế hoạt động của các hạt mực điện tử. Ảnh: Amazon.

Khác với màn hình smartphone, vốn phải liên tục điều khiển ánh sáng để hiển thị nội dung, màn hình E Ink sử dụng các hạt mực điện tử có thể duy trì trạng thái sau khi nguồn điện bị ngắt. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng giúp máy đọc sách có thời lượng pin dài.

Công nghệ này được phát triển dựa trên nguyên lý điện di. Theo nhà sản xuất E Ink, màn hình đen trắng sử dụng hàng triệu vi nang nhỏ, mỗi nang chứa các hạt màu đen và trắng mang điện tích trái dấu, lơ lửng trong chất lỏng trong suốt.

Khi thiết bị cần hiển thị một trang sách, hệ thống tạo ra điện trường để di chuyển các hạt bên trong vi nang. Hạt màu trắng hoặc đen được đưa lên gần bề mặt tùy theo điện trường, tạo thành những điểm ảnh sáng và tối. Tập hợp các điểm ảnh này hình thành chữ, hình minh họa và những nội dung người dùng nhìn thấy.

Khi các hạt đã di chuyển đến vị trí cần thiết, chúng có thể giữ nguyên trạng thái ngay cả khi không còn điện áp tác động. Nhờ đặc tính này, màn hình không cần liên tục cấp điện để duy trì một trang sách tĩnh.

Màn hình E Ink sử dụng điện trường để di chuyển các hạt mực đen và trắng bên trong vi nang, tạo thành chữ và hình ảnh. Khi các hạt đạt vị trí cần thiết, chúng giữ trạng thái mà không cần liên tục tiêu thụ điện năng.

Lợi thế lớn nhất của E Ink nằm ở cách phân bổ năng lượng. Với Kindle, điện được sử dụng khi chuyển trang, cập nhật hình ảnh, xử lý thao tác hoặc thực hiện các tác vụ khác. Riêng màn hình không cần tiêu thụ điện để giữ nguyên nội dung sau khi cập nhật hoàn tất.

Trong khi đó, màn hình LCD thường dùng đèn nền để chiếu sáng qua lớp tinh thể lỏng, còn OLED tạo hình ảnh bằng các điểm ảnh tự phát sáng. Những công nghệ này cần năng lượng để vận hành hệ thống hiển thị trong quá trình sử dụng. Smartphone còn tiêu thụ pin cho kết nối mạng, ứng dụng, bộ xử lý và nhiều tác vụ chạy nền.

E Ink không cần đèn nền để người dùng nhìn thấy nội dung dưới ánh sáng môi trường. Một số mẫu Kindle có đèn chiếu sáng phía trước để đọc trong bóng tối, nhưng bộ phận này vẫn tiêu thụ điện khi bật. Do đó, màn hình E Ink không đồng nghĩa toàn bộ thiết bị không dùng năng lượng; nó chỉ giảm đáng kể điện năng cần thiết để hiển thị trang sách tĩnh.

Thời lượng pin thực tế còn phụ thuộc vào độ sáng đèn, Wi-Fi, Bluetooth trên những mẫu có hỗ trợ, tần suất chuyển trang và các tính năng đang sử dụng. Tuy nhiên, với nhu cầu đọc sách thông thường, màn hình ít tiêu thụ điện giúp Kindle có thể hoạt động nhiều ngày hoặc nhiều tuần giữa các lần sạc, tùy mẫu máy và điều kiện sử dụng.