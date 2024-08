Vì sao lượt xem Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thua xa đối thủ

Ngoài các yếu tố về thị hiếu, chất lượng chương trình hay nghệ sĩ tham gia, thuật toán YouTube tác động lớn đến thành tích của 2 game show trên nền tảng này.

Thuật toán phân phối của nền tảng ảnh hưởng lớn đến thành tích các chương trình truyền hình chiếu mạng.

Hai chương trình âm nhạc của các nghệ sĩ nam được chiếu cùng thời điểm, được đem ra so sánh nhiều khía cạnh như thí sinh, hình ảnh, âm nhạc… Tuy nhiên riêng yếu tố lượt xem trên mạng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lại thua xa đối thủ, bất chấp việc được đánh giá cao về chất lượng.

Chỉ số vượt trội của Anh Trai Say Hi

Trong các phiên công chiếu vào tối thứ 7 hàng tuần, lượng người theo dõi đồng thời ở kênh Yeah1 thường đạt 100.000-200.000. Mức này chỉ bằng 40-70% Anh Trai Say Hi cùng thời điểm.

Lượt xem hai chương trình theo ngày công chiếu Dữ liệu tính đến ngày 14/8 Nhãn 29/6 6/7 13/7 27/7 3/8 10/8 Anh Trai Say Hi triệu lượt xem 8.5 6.8 6.3 7.5 5.7 5.9 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai triệu lượt xem 7.5 6.6 3.9 4.6 3.3 2.3

Các tập của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hiện có lượt xem 2,3-7,5 triệu. Trong khi đó, chương trình Anh Trai Say Hi nhỉnh hơn đáng kể, 5,9-9,2 triệu sau 8 tập phát sóng. Ngoài ra, chương trình thuộc Vie Channel cũng thường xuyên nằm ở các vị trí cao trên danh sách thịnh hành (Top Trending) YouTube Việt Nam.

Theo WebFX, nền tảng chia sẻ video của Google sẽ lựa chọn các nội dung mới phổ biến, có lượng xem tăng nhanh trong một khoảng thời gian nhất định, để đưa vào danh sách này. So sánh ở tập gần nhất sau 5 ngày đăng tải, lượng theo dõi Anh Trai Say Hi gấp đôi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Với 5,9 triệu lượt xem, chương trình được dẫn dắt bởi Trấn Thành đang ở vị trí số 3 trên danh sách thịnh hành.

Yeah1 gặp bất lợi

Theo ông H.D., cựu quản lý tại một MCN (mạng đa kênh) tại Việt Nam, nếu so sánh về lượt xem, Anh Trai Say Hi có lợi thế lớn so với đối thủ ra mắt cùng thời điểm.

“Trên YouTube, phần lớn lượt xem đến từ đề xuất thay vì người dùng tìm kiếm. Do vậy, Đất Việt có lợi thế lớn nhờ mạng lưới kênh đông người đăng ký, thường xuyên cung cấp chương trình truyền hình được quan tâm”, ông D. nói.

Đất Việt có hệ thống tài khoản YouTube với lượng theo dõi lớn.

Anh Trai Say Hi được phát trên nền tảng số thông qua kênh YouTube Vie Channel và Vie Giải Trí. Trong đó, Vie Channel hiện có 10,9 triệu người đăng ký, đứng thứ 9 trong danh sách kênh lớn nhất tại Việt Nam theo Social Blade. Lượng theo dõi của Vie Giải Trí cũng hơn 2,7 triệu.

WebFX cho biết YouTube sẽ phân phối các video đến người dùng đã theo dõi đó thông qua trang chủ, mục đăng ký. Nhờ vậy ngay từ đầu, chương trình nói trên đã sở hữu lợi thế khi được nền tảng ưu ái.

Mặt khác, thuật toán của YouTube sẽ đề xuất video theo thói quen người dùng. Nền tảng tìm cách hiển thị những nội dung họ dự đoán rằng chủ tài khoản thích. Dữ liệu tham chiếu được sử dụng để tính toán là lịch sử xem, kênh đăng ký, thời gian theo dõi…

Việc Vie Channel phát sóng cả các game show nổi tiếng khác như Rap Việt, Ca Sĩ Mặt Nạ… tạo ra lượng chuyển đổi tới chương trình mới, được chiếu trên cùng kênh.

Trong khi đó, nhà sản xuất phát sóng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đồng thời trên kênh Yeah1 Show và Yeah1 Entertainmen. Lượt đăng ký của 2 tài khoản này ở mức 180.000-400.000 lượt, chỉ bằng một phần nhỏ Vie Channel/Vie Giải Trí. Do vậy, game show nói trên gặp bất lợi khi YouTube phân phối.

Ảnh hưởng của số đăng ký kênh đến lượt xem được thể hiện rõ ở các video Anh Trai Say Hi được chiếu ở tài khoản Vie Giải Trí. Phát trên kênh lượng theo dõi thấp hơn, tập 4-5 của chương trình có thành tích giảm sút so với phiên trước và sau đó.