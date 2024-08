Elon Musk dần thua trước Mark Zuckerberg

Elon Musk đang dần mất đi hy vọng vượt qua đối thủ lớn của mình là Mark Zuckerberg khi nền tảng X gặp nhiều biến động.

Elon Musk thua Mark Zuckerberg trong cuộc chiến mạng xã hội. Ảnh: Deadline.

Trong khi khối tài sản của CEO Meta không ngừng tăng lên trong năm 2024, Elon Musk và mạng xã hội X do ông quản lý lại đang vướng vào một số tranh cãi xung quanh vấn đề quảng cáo trên nền tảng. Điều này có thể khiến công ty ngày càng tụt hậu hơn nữa so với đế chế mạng xã hội mà Mark Zuckerberg đang xây dựng.

Elon Musk, người đã dành gần 2 năm để điều hành mạng xã hội X, đang dồn ép các nhà quảng cáo với một vụ kiện xung quanh câu chuyện phát tán thông tin sai lệch về các sự kiện chính trị trong nước cũng như nước ngoài.

Vụ kiện đã làm tăng rủi ro về mặt tài chính và danh tiếng cho chính X khi công ty tìm cách vượt mặt hệ sinh thái của Meta. Nếu tình hình hiện tại kéo dài, Musk có thể phải quên hy vọng về việc đưa X vượt qua các nền tảng như Facebook, Instagram.

Elon Musk đi sau về mạng xã hội

Một trong những thách thức lớn nhất mà Elon Musk phải đối mặt nếu muốn cạnh tranh với Meta là tạo ra doanh thu cho X.

Kể từ khi nắm quyền điều hành nền tảng, CEO Tesla liên tục phải đấu tranh với các nhà quảng cáo đã rời đi hoặc đe dọa rời đi. Những đơn vị này liên tục bày tỏ lo ngại thông tin sai lệch có xu hướng phát triển mạnh hơn trên X.

Thay vì cố gắng giải quyết tình trạng trên, Elon Musk lại trút hết sự bực tức của mình khi nói với các nhà quảng cáo rằng họ phải "tự đi mà lo". Trong khi đó, vị tỷ phú lại đăng tải bài viết thúc đẩy người dùng mua các gói đăng ký không có quảng cáo.

Elon Musk coi Mark Zuckerberg là đối thủ truyền kiếp trong nhiều năm. Ảnh: Afr.

Theo một số tài liệu nội bộ được New York Times trích dẫn, doanh thu của X trong quý II đã giảm 25% so với quý I của năm 2024, xuống còn 114 triệu USD và thấp hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, Meta có ​​sự gia tăng lớn về doanh thu quảng cáo kể từ khi công ty đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và máy học. Trong quý II, doanh thu tổng thể của công ty đã tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 39 tỷ USD . Trong đó, phần lớn doanh thu của Meta đều đến từ quảng cáo.

Vào ngày 6/8, Elon Musk và CEO Linda Yaccarino thông báo X đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ở Texas chống lại Liên minh toàn cầu vì phương tiện truyền thông có trách nhiệm (GARM) về một cuộc tẩy chay khiến X thiệt hại hàng tỷ USD.

Mặc dù các quản lý cấp cao của X tin rằng họ sẽ dễ dàng thắng vụ kiện, điều này có thể khiến mối quan hệ của công ty với các nhà quảng cáo trở nên căng thẳng hơn.

Thông tin sai lệch tràn lan

Kể từ khi các cuộc bạo loạn nổ ra ở Anh vào cuối tháng 7, mạng xã hội X đã phải đối mặt với những câu hỏi về vai trò của công ty trong việc loại bỏ thông tin sai lệch và làm giảm nguy cơ bạo lực.

Một nghiên cứu được công bố mới đây bởi Trung tâm Chống lại Sự thù địch Kỹ thuật số cho thấy X đã tạo ra 434 triệu lượt xem từ các bài đăng của nhân vật cực hữu Tommy Robinson trong những cuộc bạo loạn ở Anh. Từ ngày 29/7-5/8, các bài đăng của người này đã đạt trung bình 54,3 triệu lượt xem mỗi ngày trên X, gấp 5 lần lượt xem hàng ngày trước khi các cuộc bạo loạn xảy ra.

Mạng xã hội X đang thúc đẩy thông tin sai lệch. Ảnh: Mashable.

Điều đáng quan ngại là Elon Musk với khoảng 193 triệu người theo dõi trên X cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cho phép thông tin sai lệch lan truyền một cách bừa bãi. CEO Tesla đã vô tình thúc đẩy một bài đăng do đồng lãnh đạo đảng dân tộc chủ nghĩa Britain First đăng tải, trong đó có tiêu đề giả mạo từ một tờ báo Anh cho rằng "các trại giam khẩn cấp" sẽ được xây dựng trên Quần đảo Falkland để giam giữ những kẻ bạo loạn.

Theo Financial Times, X đã phản đối yêu cầu từ các quan chức Anh về việc gỡ bỏ những bài đăng gây tranh cãi mà họ cho là "mối đe dọa đến an ninh quốc gia". Điều này càng khiến cho mức độ uy tín của nền tảng bị suy yếu và tạo thời cơ cho hệ sinh thái của Meta tạo dựng lòng tin trong mắt người dùng.