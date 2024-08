Elon Musk tuyên chiến với ngành quảng cáo

Vị tỷ phú cá tính này cho rằng các nhà quảng cáo đã ‘đánh hội đồng’ mạng xã hội X, khiến cho tập đoàn thất thu nghiêm trọng.

Elon Musk khởi kiện khách hàng của mình. Ảnh: Wired.

Hôm 6/8, X Corp khởi kiện Liên đoàn quảng cáo thế giới và một số tập đoàn lớn, cáo buộc họ "cùng với hàng chục đồng phạm âm mưu chiếm đoạt hàng tỷ USD doanh thu quảng cáo" của mạng xã hội được kết thừa từ Twitter.

"Chúng ta cố gắng hòa bình trong 2 năm, giờ thì lại là chiến tranh", Musk tuyên bố. Hơn 8 tháng trước, ông thẳng thắn yêu cầu những nhà quảng cáo tỏ thái độ tẩy chay với chính sách mới của X "hãy cút đi".

X khởi kiện tại toà án quận Bắc Texas. Bị đơn gồm một đơn vị của Liên đoàn quảng cáo thế giới có tên GARM, cùng với những tập đoàn sở hữu các nhãn hàng tiêu dùng lớn như Unilever PLC, Unilever United States, Mars Incorporated, CVS Health Corporation và Ørsted A/S.

Vụ kiện yêu cầu bồi thường gấp 3 lần dựa trên "thiệt hại thực tế với số tiền sẽ được xác định tại phiên tòa". X cũng muốn một lệnh cấm vĩnh viễn theo Mục 16 của Đạo luật Clayton, cấm bị đơn tiếp tục âm mưu liên quan đến việc mua quảng cáo từ nguyên đơn.

Vụ kiện diễn ra vài tuần sau khi Musk viết rằng X "không có lựa chọn nào khác ngoài việc đệ đơn kiện những kẻ thực hiện và đồng lõa trong đường dây tẩy chay quảng cáo" và kêu gọi "truy tố hình sự".

Những lời phàn nàn của Musk được củng cố bởi một báo cáo của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ. "Mức độ tổ chức hiệp hội thương mại của GARM, kết hợp các hành động tước đi quyền lựa chọn của người tiêu dùng có khả năng vi phạm luật chống độc quyền và đe dọa các quyền tự do cơ bản của người Mỹ", cơ quan này tuyên bố.

Trang Ars Technica liên hệ với các bên có trong danh sách bị đơn của vụ kiện, tuy nhiên, chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Nêu ý kiến ngược lại, nhóm giám sát ngành quảng cáo có tên Check My Ads Institute, bên không tham gia vào vụ kiện, cho rằng các khiếu nại của Musk sẽ không được chấp nhận theo hiến pháp Mỹ.

"Các nhà quảng cáo có quyền lựa chọn người và thứ mà họ muốn liên kết. Elon Musk và lãnh đạo X có quyền nói những gì họ muốn, ngay cả khi thông tin đó không chính xác. Các nhà quảng cáo có quyền giữ quảng cáo của họ tránh xa thông tin đó", nhóm này nhận định.

Cũng trong ngày 6/8, CEO X Linda Yaccarino đăng một bức thư ngỏ tới các nhà quảng cáo, tuyên bố rằng "cuộc tẩy chay bất hợp pháp", đồng thời gọi đó là "vết nhơ đối với một ngành công nghiệp lớn và không được phép tiếp tục".

X không công khai doanh thu kể từ khi Musk mua Twitter và biến công ty thành một danh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, một bài báo gần đây của tờ New York Times cho biết: "Trong quý 2 năm nay, X kiếm được 114 triệu USD tại Mỹ, giảm 25% so với quý 1 và giảm 53% so với năm trước".