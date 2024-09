Vì sao 'Love Next Door' gây sốt?

Cặp đôi "mỏ hỗn" do Jung Hae In và Jung So Min đảm nhận khiến khán giả bật cười. Tuy nhiên, kịch bản phim chưa đột phá bởi góc tiếp cận cũ kỹ.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim

Tranh cãi là cụm từ thường xuất hiện khi các mối quan hệ rạn nứt. Với một vài trường hợp, tranh cãi là điểm khởi đầu cho câu chuyện tình yêu, trong đó có Love Next Door (tựa Việt: Con trai bạn mẹ). Bộ phim do Jung Hae In và Jung So Min đóng chính đang được khán giả bàn luận sôi nổi.

Việc chọn thể loại rom-com (hài lãng mạn) để kể một câu chuyện từ tình bạn thành tình yêu là không mới. Thực tế, xứ sở kim chi đã từng gây sốt với những cái tên như Fight for My Way hay Welcome to Samdal-ri. Dẫu vậy, Love Next Door vẫn biết cách lôi cuốn khán giả qua những màn đấu khẩu tạo chemistry cho cặp đôi chính.

Những cuộc 'khẩu chiến' không hồi kết

Ngay tập mở màn, Love Next Door đã khiến người xem nhức đầu trước màn đấu khẩu kịch tính giữa các bà mẹ. Là hàng xóm sát vách nhưng chẳng ai nhường ai, liên tiếp so bì từ trình độ học vấn, công việc, thành tựu lẫn danh tiếng của con cái.

Trong cuộc chiến này, hai đứa con được nhắc đến là Bae Seok Ryu (Jung So Min đóng) và Choi Seung Hyo (Jung Hae In đóng). Về Bae Seok Ryu, cô có bước ngoặt lớn khi du học tại Mỹ. Thành tích học tập ấn tượng giúp cô được vô số công ty mời chào về làm việc. Sau nhiều năm phấn đấu, Seok Ryu trở thành giám đốc sản phẩm tại một công ty toàn cầu với mức lương cao ngất ngưởng.

Cậu bạn hàng xóm Choi Seung Hyo không kém cạnh khi là thủ khoa đầu ra trường kiến trúc. Bên cạnh công việc kiến trúc sư, có trong tay giải thưởng danh giá, Seung Hyo còn là cựu tuyền thủ bơi lội quốc gia. Dễ thấy, cả hai là “một chín một mười” khi đặt lên bàn cân. Trong đó, người có điểm mười tròn trĩnh là Seok Ryu bởi cô chuẩn bị lập gia đình còn Seung Hyo thì chưa.

Dẫu vậy, Seok Ryu nhanh chóng tụt xuống con số âm khi cô bất ngờ thông báo hủy hôn, thất nghiệp. Bất kể phim ảnh hay thực tế, tin xấu về hôn nhân và sự nghiệp luôn là mũi tên chí mạng với các bậc phụ huynh.

Khán giả được chiêu đãi bởi những màn khẩu chiến không có điểm dừng trong Love Next Door.

Tái ngộ cô bạn đanh đá sau nhiều năm xa cách đã khơi gợi lại miền ký ức bên trong anh chàng kiến trúc sư. Giữa Seung Hyo và Seok Ryu không chỉ đơn thuần là hàng xóm, họ còn là bạn bè chí cốt từ thuở ấu thơ, cùng nhau lớn lên và trưởng thành.

Song, mỗi khi chạm mặt, cả hai luôn bật chế độ "mỏ hỗn" để nói chuyện, hòa bình là thứ xa xỉ hiếm khi Seung Hyo và Seok Ryu có được. Thực tế, bản tính hơn thua, ăn miếng trả miếng giữa hai nhân vật là yếu tố hấp dẫn người xem.

Hiện, Love Next Door mới trải qua 4 tập, chủ yếu là xây dựng nhân vật và bước đầu dẫn dắt khán giả vào chuyện tình Seung Hyo và Seok Ryu. Theo đó, Seung Hyo là người có tình cảm trước, anh đang phải chật vật tìm cách để Seok Ryu biết. Tuyến nhân vật phụ là cô bạn chung Mo Eum, cha mẹ hai bên chưa để lại dấu ấn hay bổ trợ cho cặp đôi chính.

Trong khi Jung Hae In và Jung So Min ghi điểm nhờ tạo chemistry tốt, phần kịch bản lại là hạn chế. Đơn cử trong tập 1, người xem dễ dàng đoán trúng biến cố mà Seok Ryu gặp phải, từ việc cô lủi thủi về Hàn Quốc một mình, ngập ngừng nhắc đến người cũ. Việc kể chuyện phi tuyến tính, đan xen quá khứ để bồi đắp nhân vật đã cũ kỹ. Chưa kể, phim có nhiều nét tương đồng về thông điệp với series Welcome to Samdal-ri trước đó.

Tổn thương và chữa lành

Xen lẫn chuyện tình Seung Hyo và Seok Ryu, bộ phim còn phản ánh góc nhìn đa chiều, chân thực về một số gia đình hiện nay. Câu chuyện về những người trẻ chật vật gây dựng sự nghiệp, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái về quan điểm sống trong Love Next Door khiến nhiều thế hệ khán giả phải suy ngẫm.

Sinh ra trong một gia đình kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ, Seok Ryu được giáo dục phải thành đạt, trở thành đứa con hoàn hảo trong mắt mẹ. Ngược lại, Seung Hyo có cuộc sống giàu sang, sung túc, song bản thân luôn mâu thuẫn giữa công việc kiến trúc sư và đam mê bơi lội. Điểm chung là cả hai thiếu sự thấu hiểu từ gia đình, dẫn đến Seok Ryu bị áp lực nuốt chửng còn Seung Hyo mơ hồ giữa dòng đời.

Với mẹ Seok Ryu, bà cho rằng điều đó là tất yếu khi bản thân đã đầu tư, hy sinh rất nhiều. Cho nên, chứng kiến con gái trở về tay trắng, bà nổi cơn thịnh nộ và cho cô "ăn hành" theo nghĩa bóng. Cuộc cãi vã giữa mẹ và Seok Ryu sau đó đã hóa giải mâu thuẫn tư tưởng. Gia đình nhà Seung Hyo cũng có nỗi niềm riêng khi bố mẹ luôn bận bịu với chuyện cơm áo gạo tiền.

Bộ phim là hành trình tổn thương và chữa lành của nhiều thế hệ.

Tổn thương để rồi chữa lành, Love Next Door chiều lòng khán giả bằng những phân đoạn ấm áp. Đơn cử mẹ Seok Ryu làm lành với con bằng cách nhờ Seung Hyo thiết kế lại phòng ngủ và nấu bữa sáng thật ngon cho cô. Hình ảnh người trẻ được khắc họa nhân ái, lễ phép qua khoảnh khắc Seung Hyo cùng anh phóng viên giúp đỡ một bà cụ.

Với những tác phẩm như Love Next Door, thể loại rom-com không chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa hay ngôn tình hoa mỹ. Đó còn là những tác phẩm lan tỏa năng lượng tích cực. Việc giải quyết sớm các nút thắt khiến nhiều khán giả tò mò về những tình tiết sắp tới xoay quanh Seung Hyo và Seok Ryu.