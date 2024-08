Chuyện gì xảy ra với Blake Lively?

Blake Lively vẫn im lặng khi bị chỉ trích về những phát ngôn trong quá khứ. Chuyên gia cho rằng nữ diễn viên cần lên tiếng trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.

Một nghịch lý đang diễn ra giữa vợ chồng Blake Lively và Ryan Reynolds. Với Ryan Reynolds, tài tử khuynh đảo phòng vé gần một tháng qua cùng Deadpool & Wolverine, bom tấn mà vợ anh góp mặt trong vai diễn khách mời. Ngược lại, Blake Lively chìm sâu trong bê bối kể từ khi ra mắt bộ phim It Ends With Us.

Nhiều ngày qua, minh tinh sinh năm 1987 liên tục bị gọi tên khi các đoạn phỏng vấn gây tranh cãi trong quá khứ bị đào lại. Theo chuyên gia, nữ diễn viên cần có hành động cụ thể để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Những cuộc phỏng vấn tai tiếng

Nguồn cơn dẫn đến tình cảnh hiện tại của nữ diễn viên đến từ bộ phim It Ends With Us. Cụ thể, Blake Lively và đạo diễn kiêm diễn viên Justin Baldoni đã thực hiện các chuyến quảng bá riêng và không chụp hình chung trên thảm đỏ. Cả hai còn ngồi khác rạp ngay trong buổi công chiếu.

Biểu hiện của Blake Lively và Justin Baldoni nhanh chóng thu hút sự chú ý từ giới truyền thông. Nguồn tin thân cận từ Page Six tiết lộ Baldoni khiến Lively khó chịu ngay trên phim trường, tạo bầu khí tiêu cực cho ê-kíp. Trả lời Elle UK, Justin Baldoni thẳng thắn thừa nhận có mâu thuẫn khi làm việc chung, song vị đạo diễn cho rằng điều đó là cần thiết để có một tác phẩm ưng ý.

Thế nhưng, Blake Lively nhanh chóng trở thành người "đứng mũi chịu sào" thay cho Justin Baldoni. Theo Vox, nữ diễn viên tận dụng giai đoạn quảng bá phim để giới thiệu dòng sản phẩm chăm sóc tóc mới của mình. Nhiều khán giả bức xúc cho rằng trong vai trò nhà sản xuất, Lively đã thiếu nghiêm túc và lảng tránh nạn bạo lực gia đình, vốn là chủ đề chính của bộ phim.

Blake Lively liên tiếp bị gọi tên sau loạt lùm xùm với đạo diễn. Ảnh: Sony Pictures.

Loạt lùm xùm xoay quanh bộ phim chưa kịp hạ nhiệt, Blake Lively tiếp tục bị chỉ trích bởi những phát ngôn trong quá khứ do Page Six tổng hợp. Đầu tiên là cuộc phỏng vấn với Elle vào năm 2012, nữ diễn viên có phần trả lời kém duyên về người chuyển giới: "Tôi hy vọng có con gái trong tương lai. Nếu không là con gái, thì nên là người chuyển giới. Tôi có một vài đôi giày, túi xách và câu chuyện tuyệt vời cần được trân trọng".

Năm 2014, sao phim Gossip Girl gây tranh cãi chỉ vì một khoảnh khắc ngắn với Extra. Theo Blake Lively, phụ nữ khi mang thai sẽ nói dối về các biểu hiện hay chứng thèm ăn để được chồng chăm sóc. Nhiều khán giả cho rằng Lively được chiều chuộng quá mức, số khác nhận định câu nói chỉ mang tính hài hước.

Đỉnh điểm là việc nhà báo Kjersti Flaa đăng tải đoạn phỏng vấn năm 2016, với tiêu đề: "Cuộc phỏng vấn với Blake Lively khiến tôi muốn nghỉ việc". Mở đầu, Kjersti Flaa chúc mừng Blake Lively mang thai con thứ hai, nữ diễn viên đáp lại với lời chúc tương tự. Tuy nhiên, Flaa cho biết lời chúc của Lively giống như "một viên đạn" bởi cô đang phải vật lộn với chứng vô sinh, theo MailOnline.

Dễ thấy, nữ diễn viên đang mất dần thiện cảm trong lòng người hâm mộ. Những đoạn phỏng vấn được đào lại mô tả Blake Lively trong vai phản diện, đối lập hình ảnh ngôi sao Hollywood. Nếu không sớm hành động, Lively sẽ phải chịu thiệt hại lớn về danh tiếng, sự nghiệp diễn xuất lẫn công việc kinh doanh.

Cần hành động nhanh chóng

Hiện tại, Blake Lively chưa đưa ra phản hồi chính thức về những đoạn phỏng vấn gây tranh cãi. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên chỉ chia sẻ về đường dây nóng tố giác bạo lực gia đình. Trao đổi với Business Insider, các chuyên gia đánh giá động thái này là chưa đủ để cải thiện tình hình.

Theo Desislava Dobreva, chuyên gia về xây dựng thương hiệu cho biết khiếu hài hước của Blake Lively không phải là vấn đề, song cô phải học cách cân bằng điều đó với thái độ nghiêm túc hơn khi trả lời phỏng vấn.

"Đội ngũ của Blake Lively đang phân tích tình hình, nhiều khả năng họ sẽ chọn cách im lặng. Đây là một chiến lược mà hầu hết ngôi sao Hollywood áp dụng bởi họ tin cách làm này sẽ giảm thiểu tác động tiêu cực", Dobreva chia sẻ thêm.

Sao phim The Shallows cần có thái độ phù hợp trong các cuộc phỏng vấn sau này. Ảnh: Hampton’s Magazine.

Dẫu vậy, cả Desislava Dobreva và Jake Holyoak, giám đốc điều hành công ty quan hệ công chúng One March khuyên nữ diễn viên nên giải quyết vấn đề bằng việc đưa ra phát ngôn chính thức tới khán giả.

"Danh tiếng của Blake Lively không nhất thiết phải bị tổn hại vĩnh viễn. Hollywood đã chứng kiến ​​nhiều ngôi sao vượt qua những tranh cãi, miễn là họ xử lý tình huống một cách chân thực. Mấu chốt là sự minh bạch và hành động, Cô ấy nên tận dụng thời điểm này để cho công chúng thấy bản thân thay đổi theo hướng tích cực", Holyoak nói.

Im lặng có thể là một phương án được ưa chuộng, song việc lên tiếng là cần thiết. Blake Lively cần coi đây là thời điểm vàng để lên tiếng về những chuyện đã xảy ra.