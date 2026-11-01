Vì sao laptop mỏng nhẹ có thể đắt hơn máy gaming cấu hình cao?

Một số laptop mỏng nhẹ có giá cao hơn máy gaming dù không trang bị card đồ họa rời. Khác biệt nằm ở thiết kế, vật liệu, màn hình và khả năng tiết kiệm điện.

Laptop mỏng nhẹ và laptop gaming có thể nằm trong cùng phân khúc giá, dù khác biệt đáng kể về cấu hình, thiết kế và mục đích sử dụng. Ảnh: The Verge.

Với khoảng 30 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn laptop gaming trang bị card đồ họa rời hoặc máy tính mỏng nhẹ chỉ sử dụng GPU tích hợp. Đáng chú ý, những mẫu laptop có thông số đồ họa thấp hơn đôi khi lại được bán với giá cao hơn.

Sự chênh lệch xuất phát từ cách nhà sản xuất phân bổ chi phí. Trong khi laptop gaming ưu tiên sức mạnh xử lý và khả năng tản nhiệt, các dòng máy mỏng nhẹ tập trung vào tính di động, thời lượng pin và chất lượng hoàn thiện.

Chi phí để thu nhỏ một chiếc laptop

Giảm kích thước và trọng lượng laptop không đơn thuần là loại bỏ linh kiện. Nhà sản xuất phải thiết kế lại bo mạch, bố trí pin, hệ thống tản nhiệt và các cổng kết nối trong không gian hạn chế. Laptop gaming thường có thân máy lớn, đủ chỗ cho quạt, ống dẫn nhiệt và luồng không khí lưu thông. Thiết kế này cho phép CPU và GPU hoạt động ở mức công suất cao trong thời gian dài.

Không gian bên trong laptop mỏng nhẹ đòi hỏi nhà sản xuất tối ưu cách bố trí bo mạch, pin và các linh kiện để giảm kích thước thiết bị. Ảnh: iFixit.

Ngược lại, laptop mỏng nhẹ phải kiểm soát nhiệt độ mà không sử dụng hệ thống làm mát cồng kềnh. Điều này đòi hỏi tối ưu vị trí linh kiện, vật liệu dẫn nhiệt và cơ chế điều chỉnh công suất. Chẳng hạn, tài liệu kỹ thuật của Dell 14 Premium giới thiệu hệ thống quạt sử dụng cánh bằng polymer tinh thể lỏng, kết hợp các tấm graphite để phân tán nhiệt trong thân máy mỏng.

Vật liệu vỏ cũng ảnh hưởng đến giá thành. Những dòng ultrabook cao cấp thường sử dụng nhôm hoặc hợp kim được gia công chính xác, nhằm duy trì độ cứng khi giảm độ dày.

Laptop gaming thường sử dụng quạt và hệ thống ống dẫn nhiệt lớn để duy trì hiệu năng của CPU và GPU khi xử lý tác vụ nặng. Ảnh: NotebookCheck.

Màn hình là yếu tố khác tạo ra chênh lệch. Nhiều laptop mỏng nhẹ trang bị OLED độ phân giải cao, hỗ trợ dải màu rộng và tần số quét 120 Hz. Trong khi đó, laptop gaming phổ thông thường sử dụng tấm nền IPS, ưu tiên tốc độ làm mới và chi phí hợp lý.

Thời lượng pin cũng là vấn đề thiết kế. Một chiếc máy nhỏ gọn cần duy trì hiệu suất sử dụng trong nhiều giờ mà không phụ thuộc liên tục vào bộ sạc. Các bộ xử lý tiết kiệm điện, hệ thống quản lý năng lượng và khả năng tối ưu phần mềm vì thế trở thành những yếu tố quan trọng, dù không dễ thể hiện bằng thông số cấu hình.

Cùng tầm giá, khác biệt về trải nghiệm

ASUS Zenbook 14 UX3405CA sử dụng Intel Core Ultra 5 225H, RAM 16 GB và SSD 512 GB có giá khoảng 30,89 triệu đồng. Máy nặng 1,28 kg, trang bị màn hình OLED 2,8K và GPU tích hợp Intel Arc. Trong khi đó, laptop gaming Lenovo LOQ 15ARP10E sử dụng Ryzen 7 7735HS, RAM 16 GB, SSD 512 GB và card đồ họa RTX 4050 6 GB được niêm yết khoảng 30,49 triệu đồng tại cùng hệ thống.

Như vậy, với ngân sách tương đương, người dùng có thể chọn máy mỏng nhẹ ưu tiên màn hình và tính di động hoặc laptop gaming sở hữu GPU rời phục vụ xử lý đồ họa.

Màn hình OLED độ phân giải cao là một trong những yếu tố góp phần vào giá bán của nhiều mẫu laptop mỏng nhẹ cao cấp. Ảnh: AS.

Laptop gaming có lợi thế rõ rệt trong những tác vụ khai thác GPU rời như chơi game 3D, dựng hình hoặc xử lý đồ họa tương thích. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa thiết bị luôn nhanh hơn trong mọi công việc.

Với tác vụ văn phòng, duyệt web, họp thường xuyên hoặc chỉnh sửa tài liệu, hiệu năng của nhiều ultrabook hiện nay đã đủ đáp ứng nhu cầu. Người dùng có thể ưu tiên trọng lượng nhẹ, màn hình đẹp và thời lượng pin thay vì sức mạnh đồ họa. Ngược lại, laptop gaming thường có kích thước lớn hơn, bộ sạc công suất cao và thời gian sử dụng pin phụ thuộc đáng kể vào tải xử lý.

Bên cạnh linh kiện, giá bán còn phản ánh phân khúc khách hàng và chiến lược định vị của nhà sản xuất. Các dòng ultrabook cao cấp hướng đến người thường xuyên di chuyển, trong khi laptop gaming phổ thông cạnh tranh nhiều hơn bằng hiệu năng trên giá bán.

Vì vậy, laptop mỏng nhẹ đắt hơn máy gaming không nhất thiết có nghĩa thiết bị sở hữu cấu hình mạnh hơn. Khoản chênh lệch còn đến từ những yếu tố như trọng lượng, chất lượng hoàn thiện, màn hình và khả năng vận hành linh hoạt khi không cắm sạc.