Vì sao 'Khi điện thoại đổ chuông' gây sốt?

"When the Phone Rings" mang đến câu chuyện ngôn tình mà nhiều khán giả mong mỏi. Tuy kịch bản không mới, tác phẩm vẫn ghi điểm bởi chemistry giữa tổng tài và cô vợ lắm chiêu.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim

Ngôn tình, tổng tài quyền lực, hôn nhân hợp đồng là những từ khóa được hâm nóng trở lại khi series When the Phone Rings (tựa Việt: Khi điện thoại đổ chuông) lên sóng. Gây sốt chỉ với 2 tập đầu, loạt phim tới từ xứ sở kim chi nhanh chóng lọt top 1 Netflix tại Việt Nam và top 10 tại 39 quốc gia.

Chuyển thể từ webtoon cùng tên, When the Phone Rings có phần cũ kỹ khi xoáy sâu vào danh tiếng, quyền lực, tiền tài và tình cảm. Dẫu vậy, bộ phim khiến người xem thích thú bởi chemistry giữa “tổng tài” Yoo Yeon Seok và “cô vợ lắm chiêu” Chae Soo Bin.

Cuộc điện thoại khiến tổng tài run sợ

Trong các bộ phim Hàn Quốc, luôn tồn tại một tấm màn đen phủ kín sự thật về nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu, tinh hoa. Tương tự, When the Phone Rings khắc họa cuộc hôn nhân phức tạp giữa Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin).

Sau 3 năm chung sống, một cuộc điện thoại định mệnh đã xoay chuyển cuộc sống của cặp vợ chồng này. Đặc biệt, chỉ có gia đình hai bên và khán giả là những người duy nhất biết sự thật về cô dâu và cuộc hôn nhân bí ẩn này.

Xuất thân tài phiệt, Baek Sa Eon đảm nhận vị trí phát ngôn viên tại văn phòng tổng thống. Trong mắt nhiều người, anh chàng được ngưỡng mộ như thần tượng, là biểu tượng cho uy tín và quyền lực. Về Hong Hee Joo, cô mắc chứng câm chọn lọc (selective mutism), song chi tiết này chưa thực sự sáng tỏ. Theo đó, cô nàng làm công việc phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu.

Góc khuất trong cuộc hôn nhân sắp đặt là điều mà bộ phim hướng đến.

Bản chất mối quan hệ giữa hai người là một vở kịch, đúng hơn là sự sắp đặt, ràng buộc bởi hợp đồng hôn nhân. Ban đầu, anh phải kết hôn với Hong In A, trưởng nữ nhật báo Chungwoon, chị gái Hong Hee Joo. Song, cô chị bỏ trốn và người thay thế cô dâu không ai khác là Hee Joo.

Nhật báo Chungwoon và gia đình Baek Sa Eon có mối quan hệ cộng sinh, nhất là thời điểm bố của Sa Eon tranh cử tổng thống. Cụ thể, tờ báo từng nhiều lần bảo vệ danh tiếng cho bố anh trước những bê bối. Với Hee Joo, cô chấp nhận sống trong tủi hổ, ghẻ lạnh từ nhà chồng bởi bản hợp đồng giúp bố cô có cuộc sống tốt tại viện dưỡng lão.

Biến cố ập tới khi Hee Joo bị một kẻ lạ mặt khống chế trên đường lái xe về nhà. Hắn gọi điện cho Sa Eon để đe dọa, song chỉ nhận lại sự khinh bỉ từ anh. Trước thái độ thờ ơ, Hee Joo bức xúc và gây tai nạn. Kẻ lạ mặt bỏ trốn để lại cô với chiếc điện thoại chuyển đổi giọng nói. Từ đây, Hee Joo bắt đầu những cuộc gọi giấu mặt, uy hiếp Sa Eon nhằm thoát khỏi cuộc hôn nhân ác mộng.

Hành động của cô vợ chủ yếu mang tính bộc phát, có ý tưởng nhưng thiếu kế hoạch. Những cuộc gọi từ Hee Joo là con dao hai lưỡi, một mặt khiến anh chồng run sợ. Mặt khác, sự bất an khiến Sa Eon nảy sinh tình cảm, bộc lộ mong muốn chiếm hữu cô cho riêng mình.

Kịch bản cũ kỹ, gây sốt nhờ chemistry

Thực tế, When The Phone Rings khó tạo bất ngờ với lối xây dựng kịch bản quen thuộc, cũ kỹ. Vẫn là hình tượng tổng tài nóng trong lạnh ngoài, bên cạnh là cô vợ ranh mãnh luôn ấp ủ ý định bỏ trốn. Diễn biến phim chỉ xoay quanh danh vọng, quyền lực mà tâm điểm là câu chuyện ngôn tình "cưới trước, yêu sau" đến từ cặp đôi chính.

Nhiều năm qua, thể loại ngôn tình, hình tượng tổng tài đã được Hàn Quốc và Trung Quốc khai thác, bào mòn. Theo đó, quốc gia tỷ dân có nhiều tác phẩm khiến mất điểm trong mắt khán giả bởi tình tiết sến sẩm, diễn viên chưa thể hiện được thần thái nhân vật.

Ngược lại, tại xứ sở kim chi, cụ thể là When The Phone Rings làm hài lòng người xem với nhân vật tổng tài do Yoo Yeon Seok đảm nhận. Chất liệu ngôn tình cũng được biên kịch Kim Ji Woon và đạo diễn Park Sang Woo lồng ghép khéo léo, tạo sự thích thú cho khán giả.

Sức hút của bộ phim đến từ những yếu tố không mới như hình tượng tổng tài, chất liệu ngôn tình.

Gác lại hạn chế về kịch bản, bộ phim ghi điểm nhờ màn hợp tác, tạo chemistry giữa Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin. Trong vai người chồng tổng tài, Yoo Yeon Seok thể hiện đúng thần thái, tâm lý nhân vật. Nối tiếp là Chae Soo Bin, nữ diễn viên khắc họa tốt hai phiên bản đối lập vừa nhút nhát vừa tinh quái. Vào cảnh thân mật, cả hai khiến người xem thích thú qua ngôn ngữ cơ thể.

Một yếu tố khác góp phần tạo nên sức hút cho When The Phone Rings đến từ việc chuyển thể tiểu thuyết trên mạng. Xu hướng chuyển thể từ tiểu thuyết, webtoon là không mới, song cách làm này được các nhà sản xuất ưa chuộng bởi tính cộng hưởng. Bộ phim khi phát hành đã có sẵn trong tay tệp khán giả ủng hộ.

Khởi đầu với 2 tập, When The Phone Rings nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội: "Tiểu thuyết tổng tài của Trung Quốc viết rất hay nhưng nếu chuyển thể thành phim thì nhất định phải là phim Hàn Quốc", "Không ngờ những cảm xúc khi đọc truyện bao năm nay lại có thể gặp được trong một bộ phim Hàn Quốc" hay "Mình không thấy phim cuốn, chỉ thấy nam chính gồng, ra vẻ quá sức".