Moon Gabi là ai?

Thời điểm đó, người mẫu tham gia nhiều chương trình truyền hình, có thể kể đến như Law Of The Jungle, Talkmon, Get It Beauty... Cô bắt đầu được khán giả biết đến rộng rãi hơn. Vào năm 2019, người mẫu đã ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý Workhouse Company của Ha Jung Woo.