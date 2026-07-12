Vì sao Jude Bellingham bùng nổ tại World Cup 2026?

Sau quãng thời gian thi đấu dưới sức vì những vấn đề thể chất kéo dài, Jude Bellingham đã trở lại mạnh mẽ với màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026.

Jude Bellingham tiếp tục tỏa sáng rực rỡ, đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026.

Sau mùa giải nhiều thăng trầm cùng Real Madrid, Jude Bellingham đang dần lấy lại hình ảnh của một trong những tiền vệ tốt nhất thế giới. Tại World Cup 2026, cầu thủ sinh năm 2003 liên tiếp tỏa sáng, trở thành nhân tố không thể thiếu trong hành trình chinh phục danh hiệu của tuyển Anh.

World Cup 2026 chứng kiến một Bellingham hoàn toàn khác

World Cup luôn là sân khấu để các cầu thủ xuất sắc thể hiện giá trị. Ở giải đấu năm nay, hầu hết tên tuổi lớn đều đáp ứng được kỳ vọng, cho thấy chất lượng chuyên môn rất cao của giải đấu. Trong khi đó, Bellingham đã tận dụng sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới để khẳng định sự trở lại của mình.

Rạng sáng 11/7 (giờ Việt Nam) Jude Bellingham một lần nữa tỏa sáng rực rỡ, đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026.

Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid trở thành nhân vật chính trong đêm kịch tính tại Miami. Bellingham ghi cả hai bàn, giúp "Tam sư" lội ngược dòng và giành chiến thắng trước Na Uy sau 120 phút thi đấu căng thẳng.

Trước đó, Trong trận đấu với Mexico, Jude Bellingham đã có màn trình diễn được đánh giá là hay nhất của anh trong một thời gian dài.

Tiền vệ người Anh ghi 2 bàn thắng, một lần đưa bóng dội cột dọc, liên tục vượt qua các hậu vệ đối phương, đồng thời còn có một tình huống phòng ngự quyết định giúp tuyển Anh tránh khỏi bàn thua. Anh gần như xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân Azteca, tạo ảnh hưởng toàn diện trong suốt trận đấu.

Đến thời điểm hiện tại, có thể nói Jude Bellingham trở lại với phiên bản xuất sắc của mình - phong độ mà anh duy trì ổn định kể từ đầu World Cup 2026. Được chơi đúng vị trí sở trường, anh đã góp công lớn giúp tuyển Anh giành quyền vào bán kết World Cup, đồng thời 4 lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Những dòng tít xuất hiện dày đặc với những mỹ từ dành cho Bellingham trên các mặt báo. Truyền thông thế giới gọi anh là "Người hùng một lần nữa"", "Viking mạnh nhất là Jude" hay "Bellingham cứu lấy vương quốc".

Chương trình huấn luyện đặc biệt giúp Bellingham tìm lại chính mình

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), hồi tháng 3, Bellingham đã dành 5 ngày tại phòng khám y học thể thao Isokinetic ở London để điều trị chấn thương gân kheo dai dẳng.

Đây là cơ sở do bác sĩ Jesús Olmo - cựu Giám đốc y tế của Real Madrid - điều hành. Tiền vệ người Anh tìm đến phòng khám theo lời khuyên của bác sĩ Pieter D'Hooghe sau khi nhiều phương pháp điều trị trước đó không mang lại kết quả như mong muốn.

Bellingham gặp chấn thương gân kheo nghiêm trọng trong trận đấu giữa Real Madrid và Rayo Vallecano vào ngày 1/2 trong khuôn khổ vòng 2 La Liga.

Tại đây, các chuyên gia đánh giá toàn diện hệ thống vận động của Bellingham. Kết quả cho thấy anh tồn tại nhiều hạn chế về cơ sinh học, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bứt tốc, đổi hướng và duy trì phong độ trong suốt khoảng một mùa rưỡi vừa qua.

Sau khi xác định nguyên nhân, đội ngũ bác sĩ đã xây dựng riêng cho Bellingham một chương trình phục hồi chuyên sâu nhằm cải thiện khả năng vận động và xử lý tận gốc các vấn đề thể chất.

Hiệu quả của chương trình phục hồi xuất hiện gần như ngay lập tức. Không chỉ các chỉ số thể lực được cải thiện, Bellingham còn di chuyển thanh thoát hơn, tăng khả năng tranh chấp và tạo ảnh hưởng lớn hơn trong mỗi trận đấu.

Theo AS, tiền vệ người Anh vẫn duy trì giáo án tập luyện cá nhân sau khi kết thúc quá trình điều trị. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp anh giữ được trạng thái thể chất tốt nhất trước thềm World Cup.

Chương trình này cũng sẽ tiếp tục được áp dụng khi Bellingham trở lại Real Madrid ở mùa giải mới, nhằm hạn chế nguy cơ tái phát chấn thương và duy trì phong độ đỉnh cao.

Vai trò ngày càng quan trọng dưới thời HLV Thomas Tuchel

Mối quan hệ giữa Jude Bellingham và HLV Thomas Tuchel từng rất căng thẳng.

Qua từng trận đấu, Jude Bellingham đã chứng minh rằng những nghi ngờ về mối quan hệ giữa anh và HLV Thomas Tuchel giờ chỉ còn là chuyện của quá khứ.

Vài tháng trước, Tuchel từng công khai tuyên bố: "Jude phải chấp nhận và tôn trọng các quyết định của tôi". Thời điểm đó, mối quan hệ giữa hai người được cho là khá căng thẳng. Thậm chí, Bellingham còn tìm đến HLV Carlo Ancelotti để xin lời khuyên về cách ứng xử và làm việc với chiến lược gia dẫn dắt tuyển Anh.

Phong độ thăng hoa cũng giúp Bellingham trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Thomas Tuchel. Ông hiện xem Jude Bellingham là một trong những cầu thủ quan trọng nhất tại World Cup 2026.

Chiến lược gia người Đức cũng điều chỉnh vai trò của Bellingham trên sân theo hướng phù hợp hơn với điểm mạnh của anh. Thay vì phải lùi sâu đảm nhận nhiệm vụ tổ chức lối chơi, tiền vệ người Anh được đẩy lên chơi gần khung thành đối phương hơn - khu vực mà anh cảm thấy thoải mái nhất và cũng phát huy hiệu quả cao nhất.

Sự thay đổi này giúp Bellingham có nhiều cơ hội tham gia trực tiếp vào các tình huống tấn công, phát huy khả năng xâm nhập vòng cấm, dứt điểm và tạo đột biến.

HLV Javier Aguirre của tuyển Mexico cũng dành nhiều lời khen cho ngôi sao của tuyển Anh sau cuộc đối đầu: "Cậu ấy là một cầu thủ phi thường. Cậu ấy có mọi phẩm chất mà một cầu thủ hàng đầu cần có".

Kết hợp hoàn hảo với đồng đội, tôn trọng cao đối thủ

Bên cạnh những lời khen dành cho chuyên môn, thái độ thi đấu của Jude Bellingham cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Tiền vệ người Anh liên tục trao đổi với các đồng đội trên sân, động viên và hỗ trợ họ trong suốt trận đấu, đồng thời luôn thể hiện sự tôn trọng đối với các cầu thủ đối phương.

Xét về khía cạnh chuyên môn, hàng công của tuyển Anh tại World Cup 2026 được xây dựng xoay quanh hai trụ cột là Harry Kane và Jude Bellingham.

Harry Kane đã ghi 6 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo, trong khi tiền vệ của Real Madrid cũng đóng góp 6 bàn cùng 1 đường kiến tạo. Hai ngôi sao phối hợp với nhau đầy ăn ý, gần như hiểu được ý đồ di chuyển của đối phương theo bản năng, đặc biệt trong những tình huống tấn công ở hai biên - hướng triển khai bóng mà HLV Thomas Tuchel đặc biệt ưa chuộng. Bellingham nhiều lần xuất hiện đúng lúc, đúng vị trí để tạo nên khác biệt.

Trên hàng công tuyển Anh, Jude Bellingham cùng Harry Kane đang tạo thành cặp bài trùng đầy hiệu quả.

Càng tiến sâu tại World Cup 2026, tầm ảnh hưởng của Bellingham trong lối chơi của tuyển Anh càng trở nên rõ nét. Anh không chỉ là nguồn cảm hứng ở tuyến giữa mà còn là mắt xích quan trọng giúp "Tam sư" duy trì sức mạnh tấn công và nuôi tham vọng chinh phục chức vô địch.