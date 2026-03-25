Vì sao Iran muốn Mỹ thay đổi nhà đàm phán?

Đại diện Iran ngày 25/3 đã thông báo với Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng họ không muốn nối lại đàm phán với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hay Jared Kushner mà ưu tiên trao đổi với Phó tổng thống JD Vance.

Phó Tổng thống JD Vance (trái), ông Witkoff (giữa) và ông Kushner trong một cuộc họp báo ngày 21/10/2025. Ảnh: The New York Times

Nguồn tin của CNN cho biết phía Iran đánh giá các cuộc thảo luận với ông Witkoff và ông Kushner khó đạt hiệu quả, do thiếu tin tưởng sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ trước khi Israel và Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự. Ngược lại, Tehran cho rằng ông Vance là chính trị gia quan tâm tới khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Trump đồng thời tuyên bố Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến, cho rằng lực lượng hải quân và không quân của Iran đã bị đánh thiệt hại nặng nề.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh việc lựa chọn người đại diện đàm phán hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Tổng thống Mỹ.

“Chỉ Tổng thống Trump quyết định ai sẽ thay mặt nước Mỹ đàm phán. Như ông đã nêu hôm nay, Phó tổng thống Vance, Ngoại trưởng Rubio, Đặc phái viên Witkoff và ông Kushner đều sẽ tham gia”, bà Leavitt nói.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Trump đã làm dấy lên nhiều đồn đoán ngoại giao về khả năng Pakistan đóng vai trò trung gian trong căng thẳng giữa Washington và Tehran, sau khi ông chia sẻ một tuyên bố chính thức từ Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.

Động thái này được đưa ra sau khi ông Sharif đăng trên mạng xã hội X, bày tỏ mong muốn của Pakistan trong thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng khu vực. Thủ tướng Pakistan cho biết nước này sẵn sàng và vinh dự làm trung gian cho các cuộc đàm phán thực chất và mang tính quyết định giữa Mỹ và Iran, nếu nhận được sự đồng thuận từ cả hai phía.

Ngày 23/3, Tổng thống Trump cho biết Mỹ và Iran đã có các cuộc đàm phán rất tích cực và hiệu quả trong hai ngày trước đó. Ông cũng cho hay đã chỉ thị Lầu Năm Góc hoãn các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày.

Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận thông tin các cuộc đàm phán đã diễn ra, cho biết họ chỉ nhận được thông điệp bày tỏ mong muốn đối thoại từ phía Washington.