TT Putin tiết lộ món quà đặc biệt dành tặng Kazakhstan

Liên bang Nga đã trao cho Kazakhstan 4 con hổ Amur, trong đó gồm 2 hổ con.

Một nhóm hổ Amur. Ảnh: Xinhua

Trong bài viết được công bố trước chuyến công du Kazakhstan tuần này, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chia sẻ rằng việc tặng hổ Amur nhằm hỗ trợ Kazakhstan khôi phục quần thể loài hổ quý hiếm.

Theo bài viết đăng trên website Điện Kremlin ngày 26/5, bốn con hổ từng sống tại vùng Khabarovsk ở Viễn Đông của Liên bang Nga và được đưa tới Kazakhstan bằng máy bay. Chúng dự kiến được thả về tự nhiên ở Kazakhstan.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), ông Putin từ lâu đã sử dụng động vật làm công cụ thúc đẩy ngoại giao. Năm 2022, Liên bang Nga đã gửi 30 con ngựa thuần chủng màu xám đến Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vốn là người đam mê cưỡi ngựa.

Kazakhstan, quốc gia đang nỗ lực khôi phục quần thể hổ ở Trung Á, coi hổ Amur là họ hàng gần của hổ Caspian đã tuyệt chủng.

Trước thềm chuyến công du cấp nhà nước tới Kazakhstan, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã công bố bài viết về quan hệ giữa Moskva và Astana trên tờ Kazakhstanskaya Pravda.

Bài viết có nhan đề “Nga - Kazakhstan: Liên minh giữa lòng Á - Âu” đồng thời được đăng tải trên website Điện Kremlin.

Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga (TASS) cho biết, trong bài viết, ông Putin nêu quan điểm về hiện trạng cũng như triển vọng phát triển của quan hệ Nga - Kazakhstan.

Tổng thống Putin nhắc tới mối dây gắn bó hữu nghị giữa Liên bang Nga và Kazakhstan, cũng như quan hệ thân thiết giữa ông với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga nêu bật các lĩnh vực hợp tác trọng điểm giúp thúc đẩy thịnh vượng cho cả hai quốc gia. Ông đồng thời nhấn mạnh sự gắn bó của nhân dân Nga và Kazakhstan với di sản “Chiến thắng Vĩ đại” cùng sự tôn trọng đối với tiếng Nga.