Vì sao hoa mộc lan thành trào lưu sốt xình xịch dịp Tết Bính Ngọ?

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, bên cạnh đào rừng, mai vàng quen thuộc, mạng xã hội bất ngờ sốt rần rần trào lưu chơi hoa mộc lan nhập khẩu.

Trên các hội nhóm chơi hoa, trang cá nhân của KOL hay các nàng dâu hào môn, hình ảnh những cành mộc lan lớn, nụ căng tròn, cắm trong chậu gốm giữa phòng khách lan truyền mạnh mẽ tạo nên một “cơn sốt”.

Tại Hà Nội và TP.HCM, hoa mộc lan (Magnolia) đang trở thành lựa chọn chơi hoa Tết của một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng. Từng được biết đến chủ yếu dưới dạng hoa lụa, khoảng ba năm trở lại đây, mộc lan tươi cắt cành bắt đầu xuất hiện nhiều ở thị trường hoa Tết Việt Nam, mở ra một trào lưu mới mẻ.

Mạng xã hội bất ngờ nổi lên rần rần trào lưu chơi hoa mộc lan nhập khẩu. Ảnh: Thu Trang.

Mộc lan có nguồn gốc từ Đông Á và Bắc Mỹ, từ lâu đã được ưa chuộng tại nhiều quốc gia nhờ vẻ đẹp thanh cao, quý phái. Hoa có màu trắng, hồng hoặc tím, cánh dày, lớn, nụ mập và hương thơm nhẹ, không gắt. Chính nét đẹp tinh giản này khiến mộc lan nhanh chóng ghi điểm trong bối cảnh nhiều người có xu hướng tìm về lối sống tối giản, đề cao sự tĩnh tại trong những ngày đầu năm.

Trên thị trường, giá hoa mộc lan khá đa dạng. Các chậu mộc lan phổ thông, ghép từ những cành nhỏ, có giá dao động từ 120 - 500 nghìn đồng. Ở phân khúc cao hơn, những cành mộc lan to, nhiều nụ, dáng đẹp có thể lên tới 2 - 5 triệu đồng/chậu. Đặc biệt, mộc lan cổ thụ trồng chậu hoặc các giống nhập khẩu từ Nhật Bản, châu Âu có giá hàng chục triệu đồng, trở thành món “đồ chơi” xa xỉ trong dịp Tết.

Dù mức giá không hề dễ chịu và tỷ lệ nở hoa phụ thuộc nhiều vào chất lượng cành cũng như kỹ thuật chăm sóc, mộc lan vẫn tạo nên sức hút khó cưỡng. Với nhiều người, rước được một cành mộc lan “khủng” vào phòng khách không chỉ là thú chơi hoa mà còn là cách thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, mong cầu một khởi đầu nhẹ nhàng, thanh cao cho năm mới.

Trào lưu cắm hoa mộc lan gây sốt trên mạng xã hội TikTok.

Hiện nay, mộc lan phổ biến nhất trên thị trường là các màu trắng, tím, hồng và một số giống lai nhập từ châu Âu, Nhật Bản. Trong đó, mộc lan trắng được ưa chuộng hơn cả nhờ sắc hoa tinh khiết, dễ phối với không gian nội thất và mang ý nghĩa khởi đầu trong trẻo.

Không thể không nhắc tới vai trò của mạng xã hội trong việc “thổi bùng” trào lưu này. Loạt video khoe không gian Tết với hoa mộc lan của nhiều nàng dâu hào môn nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Đặc biệt, hình ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà tỉ mỉ sắp xếp từng cành mộc lan vào chậu gốm, đặt trang trọng giữa phòng khách đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Ngay sau đó, nhiều KOL, influencer cũng nhập cuộc, chia sẻ cách chọn hoa, cắm hoa và chăm sóc mộc lan, kéo theo nhu cầu mua tăng vọt trong mùa Tết năm nay.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chăm sóc cành hoa mộc lan. Ảnh: TikTok/@doha_20.07.

Mộc lan đẹp sang chảnh nhưng dân mạng ví von thú chơi hoa này là “môn thể thao mạo hiểm” hay “bài test nhân phẩm” dịp Tết Bính Ngọ.

Chị Hoàng Anh (Hà Nội), một người từng thử chơi mộc lan, cho biết: “Không phải cứ thấy trên mạng cắm hoa lung linh là mang về nhà sẽ được như ý. Mộc lan vốn là loại hoa ‘đỏng đảnh’, khó chiều, đòi hỏi người chơi phải biết cách chăm sóc và cực kỳ kiên nhẫn thì hoa mới nở đều, nở đẹp và đúng thời điểm. Bởi vậy, đi kèm theo thú vui này là vô số ‘kiếp nạn’".

Theo chị Hoàng Anh, có người kỳ vọng hoa sẽ bung nở rực rỡ, chăm sóc suốt cả tháng như chăm con mọn để rồi nhận lại kết quả chỉ là một bó cành khô. Có người may mắn vì hoa nở đẹp, chụp hàng nghìn bức ảnh check-in, nhưng hoa lại chóng tàn, rụng cánh khắp nhà, dọn dẹp mệt bở hơi tai.

Chính sự “khó tính” này khiến mộc lan không phù hợp với số đông. Giá cao, thời gian trưng bày ngắn, không khí lễ hội không rực rỡ như mai hay đào là những yếu tố khiến mộc lan khó trở thành lựa chọn phổ biến. Ngay cả những người đã và đang chơi mộc lan cũng thừa nhận đây là “cuộc chơi kén người”, dành cho những ai chấp nhận rủi ro và tìm kiếm trải nghiệm hơn là sự an toàn.

Từ hiện tượng mạng xã hội đến biến động thị trường, cơn sốt mộc lan Tết Bính Ngọ 2026 phản ánh rõ sự thay đổi trong gu thẩm mỹ của một bộ phận người tiêu dùng, ít màu mè hơn, đề cao sự tinh giản và cảm giác sống chậm. Tuy nhiên, trào lưu này nhiều khả năng vẫn chỉ dừng lại ở một phân khúc nhất định, thay vì tạo ra sự dịch chuyển toàn diện trong văn hóa chơi hoa ngày Tết.