Vì sao giá Bitcoin phá đỉnh mọi thời đại?

Việc Chủ tịch SEC Gary Gensler từ chức và dòng tiền kỷ lục đổ về quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ giúp giá Bitcoin liên tục tăng mạnh, thiết lập kỷ lục mới gần 100.000 USD.

Chiều 22/11, theo giờ Việt Nam, Bitcoin thiết lập mức giá cao nhất lịch sử khi được giao dịch ở mức 99.462 USD . Giá đồng tiền số này đã tăng gấp 2,3 lần so với đầu năm và tăng khoảng 40% trong 2 tuần kể từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ.

Động lực chính thúc đẩy đà tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin trong thời gian ngắn là sự cải tổ bộ máy lãnh đạo với những nhân sự thân thiện hơn với tiền số dưới thời Tổng thống Trump, kết hợp với dòng vốn kỷ lục chảy vào các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ.

"Khắc tinh" của Bitcoin từ chức

Ngày 21/11, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) bất ngờ thông báo ông Gary Gensler sẽ từ chức Chủ tịch vào ngày 20/1/2025. Thông tin này ngay lập tức gây chấn động cộng đồng tiền số, đẩy giá Bitcoin trong ngày tăng mạnh từ 94.000 USD lên 98.000 USD .

Ông Gary Gensler từ lâu đã bị xem là "kẻ thù không đội trời chung" của Bitcoin và cộng đồng tiền số tại SEC. Trong nhiệm kỳ của mình, ông không ngừng nhấn mạnh: "Thị trường tiền số đầy rẫy những kẻ lừa đảo và gian lận".

Ông cho rằng tài sản điện tử đang bị cường điệu hóa, khiến nhiều nhà đầu tư không nhận được thông tin đầy đủ, khách quan và chính xác.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) Gary Gensler từng bị ông Trump đe dọa cách chức nhiều lần trong chiến dịch tranh cử. Ảnh: Interlock.

Với lập trường cứng rắn, Gensler đã khởi xướng hơn 100 vụ kiện chống lại các công ty tiền số kể từ năm 2021, trong đó có những cái tên đình đám như Ripple Labs, BlockFi, Coinbase và Kraken. Ông cũng dẫn đầu cuộc truy quét khiến nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao, bị kết án tù sau vụ kiện của SEC.

Hồi tháng 7, trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Donald Trump từng cam kết sẽ sa thải Gary Gensler ngay trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng.

Sau tuyên bố từ chức của Gensler, nhiều tin đồn cho rằng ông Trump có thể bổ nhiệm Summer Mersinger hoặc Teresa Goody Guillén, 2 gương mặt được đánh giá là có thái độ tích cực hơn với tiền số, vào vị trí này. Thậm chí, ông Trump còn cân nhắc việc lập một vị trí đặc biệt tại Nhà Trắng chuyên trách chính sách tiền điện tử.

Reuters nhận định đợt tăng giá mới nhất của Bitcoin cũng là cách thị trường phản ứng trước thông tin công ty mạng xã hội của ông Trump đang đàm phán mua lại sàn giao dịch tiền số Bakkt.

Theo Financial Times, Trump Media and Technology Group - đơn vị vận hành mạng xã hội Truth Social - gần như hoàn tất thỏa thuận mua lại toàn bộ cổ phiếu của Bakkt, với sự hỗ trợ từ ICE, công ty mẹ của Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Diễn biến này tiếp tục củng cố kỳ vọng về một chính quyền thân thiện hơn với tiền số dưới thời ông Trump.

Hàng trăm tỷ USD đổ vào quỹ Bitcoin

Một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy Bitcoin liên tục lập đỉnh là dòng tiền hàng trăm tỷ USD từ thị trường truyền thống đổ vào thông qua các quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin (ETF). Theo Bloomberg Intelligence, ngày 21/11 đánh dấu lần đầu các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ vượt mốc 100 tỷ USD .

ETF (Exchange-Traded Fund) là quỹ đầu tư được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán như cổ phiếu. Các quỹ này đầu tư vào nhiều loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, giúp nhà đầu tư tiếp cận danh mục đa dạng mà không cần mua từng tài sản riêng lẻ. Với phí thấp và tính linh hoạt cao, ETF là lựa chọn phổ biến để tối ưu hóa danh mục và quản lý rủi ro hiệu quả.

Biến động giá Bitcoin trong 24 giờ qua. Ảnh: CoinMarketCap.

BlackRock, một trong những công ty quản lý đầu tư lớn nhất thế giới, đã thu hút hơn 30 tỷ USD thông qua iShares Bitcoin Trust (IBIT). Trong khi đó, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), quỹ ETF Bitcoin phổ biến thứ hai, hiện quản lý hơn 11 tỷ USD đầu tư vào tiền số.

Ngày 21/11, nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg Intelligence nhận định trên X rằng: "ETF Bitcoin đã hoàn thành 82% chặng đường để bắt kịp ETF vàng".

Hiện, tổng tài sản quản lý của các ETF Bitcoin đạt 104 tỷ USD , trong khi con số này ở ETF vàng là 121,65 tỷ USD .

Bên cạnh đó, cổ phiếu liên quan đến tiền số cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Cổ phiếu của MARA Holdings, công ty khai thác Bitcoin, tăng gần 14%, trong khi cổ phiếu MicroStrategy - công ty đầu tư lớn vào Bitcoin - tăng 10%, đẩy vốn hóa thị trường vượt mốc 100 tỷ USD .

Một thông tin tích cực khác hỗ trợ đà tăng của Bitcoin là giao dịch quyền chọn từ quỹ ETF iShares Bitcoin Trust của BlackRock. Sau khi được Nasdaq niêm yết ngày 19/11, hơn 350.000 hợp đồng quyền chọn đã được giao dịch, với 80% đặt cược vào xu hướng tăng giá. Các giao dịch sôi động nhất tập trung vào quyền chọn mua hết hạn vào tháng 1 và tháng 12, với mức giá thực hiện cao hơn 25% so với giá đóng cửa gần nhất.

Tổng số tài sản các ETF vàng đang nắm giữ so với ETF Bitcoin, tính đến ngày 21/11. Ảnh: Bitcoin Archive.

Will Peck, Giám đốc bộ phận tài sản kỹ thuật số tại WisdomTree, cho rằng: "Còn quá sớm để khẳng định liệu chính quyền ông Trump có mang lại những thay đổi pháp lý rõ ràng như kỳ vọng của cộng đồng tiền điện tử hay không. Tuy nhiên, sự phấn khích hiện tại rõ ràng đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy giá Bitcoin và thị trường tiền điện tử nói chung".