Vì sao gà đen thường được dùng để bồi bổ?

Món gà hầm để bồi bổ cho người mới ốm dậy, hay phụ nữ mang thai thường dùng gà đen. Gà đen có tính bình, không nóng, không lạnh, được xem là thứ đại bổ và an toàn.

Gà ác hầm cùng các vị thuốc Bắc là món ăn rất bổ dưỡng. Ảnh minh họa: ĐMX.

Ngoài việc dùng thuốc, các món ǎn thường ngày cũng là một liệu pháp được mọi người ưa chuộng. Ở đây tôi sẽ giới thiệu một món ǎn phù hợp với người bị can uất: Gà hầm đương quy.

Đương quy là vị thuốc Đông y rất nổi tiếng, thường được dùng để bổ huyết, hoạt huyết. Khi cầm đương quy, bạn không nên đưa lên gần mũi ngửi mà chỉ nên ngửi từ xa, vì nó có mùi rất nồng. Như đã nhắc tới ở trên, thuốc càng nồng mùi thì dược tính và công dụng càng lớn, hiệu quả cũng càng nhanh.

Đương quy được sử dụng để sơ can và bổ huyết, tác dựng chính của nó là tǎng mộc khí (cũng chính là can khí). Đương quy mang lại luồng khí mạnh mẽ nhưng lại hài hòa, liên tục. Khi cắn, bạn sẽ thấy đương quy có dầu chứ không hề khô không khốc, chứng tỏ nó có tác dụng bổ máu.

Mùi của đương quy khá nặng, lực khí nhanh nên có khả nǎng hoạt huyết. Do đó đương quy được xếp vào hàng ngũ thuốc hoạt huyết, bổ huyết, nhưng nếu sử dụng quá nhiều có thể dẫn tới hao tổn khí huyết. Vì vậy không phải cứ muốn bổ máu là ǎn đương quy.

Công dụng chính của đương quy vẫn là sơ can và đẩy can khí. Thực ra tác dụng hoạt huyết của nó cũng bắt nguồn từ việc nó giúp đẩy can khí lên trên. Phụ nữ dễ thiếu máu khi mang thai, sinh con hoặc đến kỳ kinh nguyệt.

Đồng thời, họ cũng dễ gặp tình huống can uất, nên đương quy có tác dụng rất lớn với phái nữ , vậy để sơ can, giải uất, vừa giúp hoạt huyết, dưỡng huyết rất hiệu quả. Đây cũng là lý do tôi giới thiệu món ǎn gà hầm đương quy cho mọi người.

Công thức làm món này khá đơn giản, giống như hầm gà bình thường, chỉ khác là có thêm đương quy. Cần chú ý không nên cho quá ba lát đương quy, nếu to chỉ cần một hai lát. Vì nếu sử dụng quá nhiều đương quy sẽ hao tổn khí huyết. Ngoài ra, khi mua nguyên liệu cần chú ý chọn đnơng quy để làm thuốc, chứ không phải đương quy ngọt.

Chọn gà đen sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn. Gà đen có tính bình (không nóng, không lạnh), vị ngọt, vì thế mang công dụng dnỡng âm, giải nhiệt, bổ gan, dưỡng thận, kiện tỳ và tránh tiêu chảy, đặc biệt phù hợp với sản phụ hoặc những người cơ thể suy nhược, thiếu máu, chức nǎng gan, thận suy giảm, khí cơ ứ đọng, tỳ vị bất hòa.

Khi làm món ǎn này, tốt nhất nên đập dập xương gà ra trước; không nên dùng nồi áp suất mà nên sử dụng nồi đất ninh với lửa nhỏ để đem lại hiệu quả tốt nhất.