Vì sao cựu Tổng giám đốc VICEM vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm?

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với 9 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).

Trong số các bị cáo kháng cáo có bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc VICEM) kháng cáo toàn bộ bản án, đồng thời đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm đánh giá lại trách nhiệm bồi thường.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù về 2 tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài hình phạt tù, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh còn bị tuyên buộc phải bồi thường 61 tỷ đồng . Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh có đơn xin được xét xử vắng mặt với lý do đang điều trị bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm sáng 27/5.

Bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên VICEM) cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị xem xét cách tính thiệt hại của vụ án về số tiền gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Lê Văn Chung bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", buộc bồi thường 72 tỷ đồng .

Cùng có đơn kháng cáo là bị cáo Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án VICEM). Bị cáo Dư Ngọc Long bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 16 năm tù về 2 tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", buộc bồi thường 50 tỷ đồng .

Bà Nguyễn Bích Thủy (cựu Thành viên Hội đồng Thành viên VICEM, đã chết) và được đình chỉ vụ án. Tuy nhiên, người thừa kế của bà Thủy là con trai bà bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phải khắc phục 16 tỷ đồng . Con trai bà Thủy cũng kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã triệu tập đại diện của VICEM đến tham dự phiên tòa với tư cách bị hại.

Theo bản án sơ thẩm, VICEM là doanh nghiệp Nhà nước. Quá trình đầu tư xây dựng tòa tháp 27 tầng trên mặt đường Phạm Hùng, Hà Nội, các bị cáo là cựu lãnh đạo VICEM trong đó có bị cáo Nguyễn Ngọc Anh và Lê Văn Chung đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Sau 5 năm triển khai, tháng 8/2015 dự án hoàn thành xây dựng phần thô sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã đầu tư vào dự án là 1.245 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn bỏ hoang. Hành vi sai phạm của các bị cáo đã gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng .

Trong quá trình thực hiện một gói thầu, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh câu kết với bị cáo Dư Ngọc Long và bị cáo Đỗ Đình Thu (Tổng giám đốc Công ty ECON) để cùng hưởng lợi cá nhân. Các bên thống nhất trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho VICEM để được thi công.

Công ty ECON được gian lận để trúng thầu dự án của VICEM và được VICEM thanh toán hơn 144 tỷ đồng . Trong quá trình thực hiện gói thầu và làm thủ tục thanh quyết toán, Công ty ECON đã lập khống hợp đồng, dẫn tới hậu quả thiệt hại của gói thầu là hơn 15,6 tỷ đồng .

Theo kế hoạch, phiên tòa diễn ra dài ngày.