Hai cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm được tuyên giảm án tù

Sáng 27/5, HĐXX phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong mức án 16 năm 6 tháng tù, bị cáo Trần Việt Nga 12 năm tù cùng về tội "Nhận hối lộ".

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận kháng cáo và một phần kháng cáo của 2 cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng đồng phạm.

Theo HĐXX, 2 bị cáo Phong và Nga có vai trò cao nhất, quyết định nhận tiền ngoài lệ phí theo quy định. Tuy nhiên, bị cáo Nga có vai trò thấp hơn bị cáo Phong. Tại thời điểm chỉ đạo nhân viên nhận tiền của các cá nhân và doanh nghiệp, thì bị cáo Nga là Phó cục trưởng, đã tiếp nhận chủ trương của lãnh đạo cấp trên là bị cáo Phong về việc nhận tiền để giúp hoàn thiện hồ sơ cấp phép nhanh hơn.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã cung cấp thêm tài liệu mới, thể hiện sự ăn năn hối cải. Toàn bộ số tiền thu lời bất chính đã được khắc phục.

Ngoài ra, bị cáo Phong nộp thêm 70 triệu đồng để khắc phục chung cho hành vi của các bị cáo khác trong vụ án. HĐXX nhận thấy việc bỏ tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần đối với tất cả bị cáo trong vụ án theo đề nghị của VKS là có căn cứ.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Trần Hiền.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) mức án 16 năm 6 tháng (sơ thẩm 20 năm tù) về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) nhận mức án 12 năm (sơ thẩm 15 năm) về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Lê Hoàng (cựu Cục phó Phòng bệnh, Bộ Y tế, chồng bị cáo Trần Việt Nga) bị tuyên phạt 3 năm tù (án sơ thẩm 5 năm tù) về tội "Nhận hối lộ"

Bị cáo Nguyễn Hùng Long và bị cáo Đỗ Hữu Tuấn, 2 cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng được giảm án tù. Bị cáo Long nhận mức án 9 năm 6 tháng tù (12 năm tù ở phiên tòa sơ thẩm), bị cáo Tuấn nhận mức án 3 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 7 năm tù) cùng về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Trần Việt Nga (Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Bộ Y tế). Ảnh: Trần Hiền.

Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã lợi dụng quy định pháp luật còn chung chung để hình thành cơ chế "xin - cho", nhận hối lộ có hệ thống trong nhiều khâu quản lý.

Sai phạm chủ yếu xảy ra trong hoạt động thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP.

Trong đó việc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được "báo giá" 5-10 triệu đồng mỗi hồ sơ, thông qua các cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ trung gian.

Cơ quan tố tụng xác định ông Phong, bà Nga cùng cấp dưới đã nhận hối lộ từ 21 cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền 93,7 tỷ đồng trong cấp giấy tiếp nhận; 12,7 tỷ đồng trong cấp phép quảng cáo và một tỷ đồng liên quan GMP.

Tổng số tiền các bị cáo đưa hối lộ là 77,4 tỷ đồng ; còn 27,5 tỷ đồng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.