Vì sao Chủ tịch MediUSA không bị xử lý ở vụ Cục An toàn thực phẩm?

Để được tạo điều kiện và hướng dẫn khắc phục những tồn tại khi đoàn kiểm tra xuất hiện, Nguyễn Năng Mạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP MediUSA) đều đặn đưa phong bì tiền hối lộ lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng những cá nhân liên quan.

Trong vụ án "Đưa, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và các tổ chức, cá nhân liên quan, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao truy tố 2 cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng hàng chục cựu cán bộ, chuyên viên của đơn vị này về tội "Nhận hối lộ". Với tội "Đưa hối lộ", 21 cá nhân cũng sẽ phải ra hầu tòa.

Đối với hành vi đưa hối lộ trong vụ án, Nguyễn Năng Mạnh được xác định là Chủ tịch HĐQT Công ty CP MediUSA, đồng thời sở hữu các nhà máy dược phẩm MediPhar và MediUSA. Từ năm 2016, Mạnh đã thành lập và điều hành nhiều công ty để hợp thức hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả.

"Ông trùm" thực phẩm chức năng Nguyễn Năng Mạnh.

Tài liệu điều tra cho thấy "ông trùm" thực phẩm chức năng này dùng thủ đoạn in trên bao bì, nhãn mác sản phẩm thể hiện nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu, nhưng thực tế chủ yếu được nhập từ Trung Quốc và mua trôi nổi trên thị trường. Về chỉ tiêu chất lượng, nhiều sản phẩm chức năng chức chỉ đạt dưới 30% so với công bố.

Năm 2020, công ty của Mạnh xin cấp giấy chứng nhận GMP (văn bản xác nhận đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm) để đi vào sản xuất. Nhằm đẩy nhanh tiến độ được thẩm định, cấp giấy chứng nhận, Mạnh móc nối với Trưởng đoàn thẩm định là bị can Cao Văn Trung - Phó phòng Giám sát ngộ độc của Cục An toàn thực phẩm.

Hai bên thống nhất, Mạnh phải thông qua Trung đưa cho Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long 10 triệu đồng và Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong 20 triệu nhằm được tạo điều kiện, xếp lịch thẩm định Nhà máy MediUSA và MediPhar trong thời gian sớm nhất.

Sau khi Cục An toàn thực phẩm có quyết định thành lập đoàn kiểm tra thẩm định nhà máy, Mạnh đã đưa cho Trung tổng 120 triệu đồng trong 4 lần, kéo dài từ tháng 6/2020 đến 11/2024. Nhận tiền, Trung cũng chia thành 4 lần theo các đợt và đưa cho bị can Long tổng cộng 40 triệu đồng, bị can Phong 80 triệu đồng.

Ngoài chi tiền đặt lịch thẩm định, Mạnh còn nhiều lần chi cho đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm trong việc thẩm định, thẩm định lại các nhà máy.

Cụ thể, tháng 6 và 10/2020, đoàn kiểm tra tiến hành thẩm định tại nhà máy MediUSA và MediPhar sau đó kết luận "còn một số tồn tại". Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty của Mạnh phải khắc phục và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi đến Cục An toàn thực phẩm trong vòng 90 ngày.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong (ngoài cùng, bên trái) và một số bị can trong vụ án.

Tại nhà máy MediUSA, ông chủ Công ty CP MediUSA đã đưa cho đoàn kiểm tra 165 triệu đồng được đóng trong các phong bì. Trong đó, 50 triệu đồng cho Phong, 30 triệu đồng cho Cao Văn Trung, 30 triệu đồng cho Long, 10 triệu đồng cho Trưởng phòng giám sát ngộ độc thực phẩm Phạm Văn Hinh, 15 triệu cho thư ký đoàn và 30 triệu cho các thành viên còn lại.

Tương tự, tại nhà máy MediPhar, Mạnh cũng đóng phong bì 180 triệu đồng để chia cho những người trên.

Ngoài ra, khi hậu kiểm nhà máy và sản phẩm của Công ty MediPhar, Mạnh cũng chi tiền để mọi việc được trót lọt. Ngày 9/11/2022, đoàn kiểm tra hậu kiểm tại nhà máy MediPhar lập biên bản do phát hiện lỗi, nên Mạnh đề xuất chi 200 triệu đồng để được bỏ qua.

Trong các phong bì đóng sẵn, Mạnh gửi cho ông Phong 50 triệu đồng, Trung 30 triệu, Long 30 triệu, Hinh 10 triệu, còn 80 triệu cho các thành viên còn lại. Do đã nhận phong bì, đoàn kiểm tra lập biên bản về việc đã kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đoàn không lấy mẫu do không có sản phẩm trong kho và không có kiến nghị gì.

Cáo trạng truy tố xác định Nguyễn Năng Mạnh đã chi tổng cộng hơn một tỷ đồng cho đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm. Trong đó, Trung nhận tổng cộng 150 triệu đồng, Phong nhận 330 triệu, Long nhận 190 triệu, 17 thành viên đoàn chia nhau 345 triệu đồng và phần còn lại là của một số người khác.

Ngoài ra, ông chủ Công ty CP MediUSA bị cáo buộc đã đưa hối lộ 2,3 tỷ đồng cho nhiều cá nhân của Cục An toàn thực phẩm khi gửi hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Tổng cộng, Mạnh đã đưa hối lộ hơn 3,4 tỷ đồng cho các lãnh đạo, cán bộ của Cục An toàn thực phẩm.

Cơ quan tố tụng xác định quá trình giải quyết vụ án "Đưa, nhận hối lộ" tại Cục An toàn thực phẩm, Nguyễn Năng Mạnh đã bị khởi tố trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm. Vì thế hành vi đưa hối lộ của ông chủ Công ty CP MediUSA ở vụ án này sẽ được xem xét, xử lý trong vụ án sản xuất hàng giả.