Khởi tố 5 bị can liên quan vụ người mặc áo công nhân điện lực tử vong

  • Thứ hai, 22/12/2025 14:09 (GMT+7)
Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan đến vụ việc một người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế vào ngày 7/12 tại phường Tây Nha Trang.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Thu Hồng, Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty xây lắp điện Nha Trang; Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH xây lắp điện Nha Trang; Trần Anh Vũ, Chuyên viên đội quản lý điện Vĩnh Hải, Điện lực Khánh Hòa bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về vận hành công trình điện lực" theo khoản 1, Điều 314 Bộ luật Hình sự.

Khoi to, 5 bi can, cong nhan dien luc, tu vong anh 1

Các bị can tại cơ quan công an.

Phan Ngọc Thành và Nguyễn Như Khôi là công nhân Đội quản lý điện Vĩnh Hải bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn lao động" theo khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam các bị can Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Vũ, Phan Ngọc Thành và Nguyễn Như Khôi.

Quá trình điều tra xác định, do các cá nhân thuộc Công ty TNHH xây lắp điện Nha Trang, Đội quản lý điện Vĩnh Hải không tuân thủ các quy định về an toàn lao động và an toàn vận hành công trình điện lực trong quá trình tổ chức thi công và vận hành lưới điện dẫn tới tai nạn chết người. Đây là vụ việc nghiêm trọng gây thiệt hại về tính mạng con người, để lại hậu quả đau lòng cho gia đình nạn nhân, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây dư luận trong nhân dân.

Khoi to, 5 bi can, cong nhan dien luc, tu vong anh 2

Công an làm việc với các bị can.

Trước đó, vào tối 7/12, tại trụ điện thuộc tổ dân phố Xuân Lạc, phường Tây Nha Trang xảy ra vụ tai nạn khiến anh N.X.V. tử vong tại chỗ.

Vợ anh V. cho biết chồng mình là thợ điện tự do, làm thuê dạng công nhật. Theo lịch cắt điện đã được thông báo đến 20h cùng ngày, phía điện lực mới đóng điện trở lại. Tuy nhiên, đến khoảng 19h15, khi anh V. vẫn đang làm việc trên trụ điện trung thế, thì dòng điện bất ngờ được đóng, khiến anh bị điện giật, chết tại chỗ.

Phùng Quang/Tiền Phong

