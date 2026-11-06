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Thánh kinh cà phê

Cuốn sách hướng dẫn chúng ta cách lựa chọn những hạt cà phê chất lượng, một số kỹ thuật pha chế, các cách kết hợp cà phê với các loại thực phẩm được chọn lựa kỹ lưỡng, cũng như hàng loạt các công thức hấp dẫn. Ngoài ra, những hiểu lầm thường gặp nhất đối với cà phê cũng sẽ được tiết lộ cùng với cách tránh một số ít mối họa tiềm ẩn trong cà phê.

Sách hay Ebook

Vì sao cà phê được xem như 'quả bom phá mỡ'?

  • Thứ sáu, 6/11/2026 13:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Caffein trong cà phê giúp tăng quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Nếu uống thêm cà phê trong quá trình giảm cân, cơ thể sẽ giảm hấp thu chất béo, giúp cân nặng giảm nhanh hơn.

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Uống cà phê giúp cơ thể giảm hấp thu chất béo, hỗ trợ giảm cân. Ảnh minh họa: L.C.

Cà phê ngon có vị giống như quả hạch, chocolate, quả mọng, mật ong và vô số những thức quà kỳ diệu khác. Vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn mà không cần thêm kem hay đường và gần như không chứa calo, cà phê là phần thưởng bạn có thể tận hưởng suốt ngày dài, một cái gì đó để trông ngóng, đồng thời để quên đi những món ăn vặt tai hại.

Cùng lúc đó, ắt hẳn bạn đã nhận thấy cà phê còn có khả năng cải thiện tâm trạng, điều mà chúng ta ai cũng cần khi ăn kiêng!

Bên cạnh việc giúp bạn đánh bại những thách thức về mặt tinh thần khi ăn kiêng, cà phê cũng chứng tỏ được vị thế vô song của mình trong thúc đẩy giảm cân một cách tự nhiên. Caffeine làm tăng tốc độ trao đổi chất thế nên bạn có thể tiêu hao nhiều calo hơn ngay cả khi không vận động.

Ngược lại, cà phê sẽ thu về cho bạn kết quả tốt hơn mỗi lần luyện tập. Hãy nhớ rằng, uống cà phê một giờ trước các bài thể dục không chỉ mang đến cho bạn năng lượng, tốc độ và sức mạnh nhiều hơn mà còn hỗ trợ bạn đốt cháy mỡ thừa thành nhiên liệu. Khả năng này giúp giải phóng các axit béo từ nguồn dự trữ và sử dụng chúng thay cho đường, do đó chính là lời giải diệu kỳ đối với vấn đề giảm cân.

Cà phê đóng vai trò như một “quả bom phá mỡ” bằng nhiều cách khác nữa. Phenol giúp ức chế cơ thể sản sinh chất béo, đồng thời melanoidin, một hợp chất chống oxy hóa có giá trị to lớn trong cà phê, hoạt động trong hệ tiêu hóa nhằm giảm thiểu sự hấp thụ một số chất béo.

Tôi ngờ rằng đó là lý do mọi người thường tìm đến cà phê theo bản năng sau những bữa ăn thịnh soạn, nhiều dầu mỡ. Một khi đã đi vào ruột, các melanoidin cũng góp phần ngăn chặn quá trình peroxy hóa (phản ứng phân hủy oxy hóa khử) chất béo mà tôi thường gọi là tình trạng “vũ khí hóa” - quá trình tạo ra nhiều chất béo nguy hiểm hơn, có khả năng phá hủy màng tế bào và mở đường cho nguy cơ mắc bệnh động mạch vành.

Bob Arnot/ Huy Hoàng & NXB Dân trí

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