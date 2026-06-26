Vì sao Atletico muốn chiêu mộ Lee Kang-in?

Lee Kang-in không chỉ là phương án tăng chiều sâu đội hình, mà còn phù hợp với nhu cầu làm mới hàng công của Atletico Madrid sau một mùa hè nhiều biến động.

Lee Kang-in muốn rời PSG để tìm vai trò lớn hơn trong sự nghiệp.

Atletico Madrid đang đẩy nhanh thương vụ Lee Kang-in. Theo AS, đội bóng Tây Ban Nha muốn đưa tiền vệ người Hàn Quốc trở lại La Liga với mức phí khoảng 30 triệu euro. Đây không đơn thuần là một thương vụ bổ sung nhân sự, mà còn cho thấy hướng đi mới của Atletico trong dự án mùa 2026/27.

Giám đốc Thể thao Mateu Alemany bước vào kỳ chuyển nhượng với mục tiêu khá rõ: bổ sung một hậu vệ trái và một tiền vệ sáng tạo, có khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, kéo giãn hàng thủ và tạo khác biệt bằng kỹ thuật cá nhân. Sau khi Marc Cucurella và Bernardo Silva chọn Real Madrid, Atletico buộc phải chuyển sang những phương án khác. Alejandro Grimaldo được kỳ vọng sớm hoàn tất hợp đồng, còn Lee Kang-in là cái tên nổi bật cho vai trò sáng tạo.

Điểm hấp dẫn của Lee Kang-in nằm ở sự linh hoạt. Cầu thủ 25 tuổi có thể chơi ở trung lộ, lệch phải hoặc đá như một tiền vệ tấn công.

Với cái chân trái khéo léo, Lee Kang-in có khả năng cầm bóng, thoát áp lực và tung ra những đường chuyền mở ra khoảng trống. Đó là mẫu cầu thủ Atletico đang thiếu, nhất là khi Antoine Griezmann đã chuyển sang Orlando, còn tương lai của Julian Alvarez và Sørloth chưa chắc chắn.

Lee Kang-in cũng có lý do để cân nhắc Atletico. Tại PSG, tiền vệ người Hàn Quốc không phải nhân tố không thể thay thế trong kế hoạch của Luis Enrique. Dù đã chơi 124 trận trong ba mùa, ghi 16 bàn và có 16 kiến tạo, Lee Kang-in không được sử dụng ở bán kết và chung kết Champions League vì quyết định chiến thuật. Với một cầu thủ đang ở tuổi 25, nhu cầu có vai trò rõ ràng hơn là điều dễ hiểu.

Atletico Madrid xem Lee Kang-in là mục tiêu quan trọng cho dự án mới của HLV Simeone.

Atletico theo đuổi Lee Kang-in không phải vì nhất thời. CLB từng quan tâm đến anh từ hè 2023, khi cầu thủ này rời Mallorca. Đến kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Alemany còn sang Paris để tìm cách thúc đẩy thương vụ, nhưng PSG muốn hoãn đàm phán đến mùa hè.

World Cup 2026 càng giúp Lee Kang-in giữ được sức hút. Dù Hàn Quốc mới có 3 điểm, hiệu số -1 và vẫn phải chờ cơ hội đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt, Lee Kang-in vẫn cho thấy khả năng dẫn dắt lối chơi và tạo ảnh hưởng ở 1/3 cuối sân.

Với Atletico, Lee Kang-in mang lại cả giá trị chuyên môn lẫn truyền thông. Anh là ngôi sao lớn tại Hàn Quốc, nơi Atletico dự kiến gặp Man City trong trận giao hữu ngày 9/8 tại Seoul. Nhưng trên hết, đây là thương vụ hợp lý về bóng đá: một cầu thủ hiểu La Liga, đang cần vai trò lớn hơn và phù hợp với nhu cầu tái thiết của Simeone.