Vì sao Ai Cập dùng laptop trước khi bước vào loạt luân lưu?

Thay vì nghiên cứu các cầu thủ Australia, BHL của tuyển Ai Cập đã dùng laptop để nghiên cứu cách đánh bại thủ môn Mathew Ryan trên chấm 11 m.

BHL của tuyển Ai Cập dùng laptop để nghiên cứu cách đánh bại thủ môn Mathew Ryan. Ảnh: @TouchlineX.

Rạng sáng 4/7, tuyển Ai Cập đánh bại Australia 4-2 trên loạt sút luân lưu (hai đội hòa 1-1 sau 120 phút) để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng 1/8 World Cup.

Có một chi tiết thú vị là ngay trước loạt luân lưu, thay vì nghiên cứu góc sút phạt đền của các cầu thủ Australia, đội ngũ tuyển Ai Cập đã mở video Mbappe sút phạt đền thành công vào lưới thủ môn Mathew Ryan tại La Liga.

Đây có thể xem là phương án khẩn cấp, bởi phải đến cuối hiệp phụ thứ 2, HLV Tony Popovic mới bất ngờ tung thủ thành Ryan vào sân, dù Patrick Beach đã có 1 trận đấu xuất sắc.

Cách tiếp cận độc đáo này đã chứng minh hiệu quả khi các cầu thủ Ai Cập thành công trong tất cả lượt sút của mình, trong khi Australia có 2 lần đưa bóng ra ngoài khung thành.

Ở loạt sút luân lưu, Salah là người thực hiện quả đá thứ ba cho Ai Cập. Ngôi sao mang áo số 10 gây bất ngờ khi chọn cú panenka đầy táo bạo, đưa bóng bay qua thủ môn Mathew Ryan để giúp đội nhà tiến gần hơn đến chiến thắng.

Chia sẻ sau trận, Salah tiết lộ quyết định thực hiện cú đá ấy chỉ được đưa ra ở thời điểm cuối cùng. Nhiều khả năng, chính nghiên cứu về thói quen đổ người của thủ môn Australia đã giúp ngôi sao này ra quyết định táo bạo.

Việc sử dụng laptop ngay trong trận đấu là thay đổi mới tại World Cup năm nay. Cụ thể, Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB) trước giải đấu đã chính thức thông qua quy định mới tại World Cup 2026, cho phép HLV và cộng sự sử dụng các thiết bị điện tử như laptop và máy tính bảng để chỉ đạo cầu thủ trong các quãng nghỉ.

"Việc sử dụng bất kỳ hình thức liên lạc điện tử nào của các quan chức đội bóng đều được cho phép nếu nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sự an toàn của cầu thủ hoặc lý do chiến thuật hay huấn luyện.

Tuy nhiên, chỉ được phép sử dụng các thiết bị nhỏ gọn, cầm tay và có tính di động như micro, tai nghe, smartphone, đồng hồ thông minh, máy tính bảng và laptop", trích quy định của IFAB.