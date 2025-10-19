Vi phạm nồng độ cồn và muôn kiểu lý do biện minh

Sau khi Cục CSGT phát lệnh ra quân trên toàn quốc, lực lượng CSGT TP.HCM đồng loạt kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường. Chỉ trong vài giờ, hàng chục trường hợp vi phạm bị phát hiện, nhiều tài xế vẫn cố biện minh "chỉ uống ít".

Chiều tối 18/10, ngay sau khi Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) phát lệnh ra quân cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, các Đội, Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã đồng loạt triển khai lực lượng tại nhiều tuyến đường và nút giao trọng điểm.

Tại khu vực do Đội CSGT Rạch Chiếc phụ trách, lực lượng chức năng bố trí chốt kiểm tra trên Quốc lộ 1K, đường Nam Cao (phường Tăng Nhơn Phú) và đường Nguyễn Trãi (phường Dĩ An).

CSGT kiểm tra nồng độ cồn.

Chỉ trong 6 giờ (từ 12-18h cùng ngày), đơn vị đã phát hiện và xử lý 16 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Kết quả đo cho thấy nhiều người điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn, có nồng độ vượt xa mức cho phép. Tài xế Trần Văn B. bị phát hiện có nồng độ cồn 0,661 mg/lít khí thở khi lái xe máy trên Quốc lộ 1K. Tài xế Trần Văn T. (42 tuổi) vi phạm ở mức 0,804 mg/lít khí thở, thuộc nhóm cao nhất trong buổi kiểm tra.

Làm việc với cảnh sát, nhiều người mắt lờ đờ, mất tỉnh táo, nhưng vẫn cố phân trần rằng "uống rất ít".

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, vi phạm nồng độ 0,659 mg/lít khí thở, cho biết: "Do hốt đất, hốt cát mệt quá nên mua một lon ở quán uống cho khỏe".

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi, thừa nhận vừa "uống nửa xị rượu đế" rồi năn nỉ: "Biết chạy xe nguy hiểm nhưng mà cho em xin".

Từ 18h ngày 18/10 đến rạng sáng 19/10, Đội CSGT Rạch Chiếc tiếp tục ra quân, tăng cường kiểm tra tại các tuyến đường trọng điểm, góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông do rượu bia.