Vết nứt dài 100 m trên đồi uy hiếp khu dân cư miền núi Đà Nẵng

Một vết nứt dài hơn 100 m xuất hiện trên sườn đồi tại xã miền núi cao biên giới La Dêê, thành phố Đà Nẵng (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) uy hiếp trực tiếp 20 hộ dân sống phía dưới chân núi.

Chính quyền xã La Dêê đã phát thông báo khẩn, yêu cầu lực lượng Công an, dân quân và cán bộ thôn túc trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến, đồng thời khoanh vùng, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và chuẩn bị phương án sơ tán dân khi cần thiết.

Vết sụt lún sâu hơn 1m trên đỉnh núi tại thôn Đắc Rích (xã La Dêê)

Trước đó, người dân thôn Đắc Rích phát hiện vết nứt lớn trên đỉnh đồi, kéo dài hơn 100m, sâu hơn 1m, phía dưới đã xuất hiện hiện tượng trào bùn, tạo thành hố bùn non rộng. Khu vực này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao, nhất là khi mưa kéo dài.

Chính quyền địa phương cho biết, vị trí này từng có vết nứt nhỏ, sau đợt mưa lớn vừa qua, địa chất yếu, đất đá sụt lún nghiêm trọng. UBND xã La Dêê đang chuẩn bị khu tái định cư tạm để sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn.

Khối lượng lớn đất đá từ trên cao đổ xuống.

Cùng ngày (4/11), tại xã vùng cao biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ), lực lượng Đồn Biên phòng Tr’hy phối hợp Công an xã tổ chức đưa 4 người dân bị bệnh nặng và sản phụ đến Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang. Tuyến đường dài gần 30km hiện bị sạt lở nặng, nhiều đoạn, cán bộ, chiến sĩ phải lội bộ, cáng người qua vùng đất trơn trượt để bảo đảm an toàn cho người dân.

Các lực lượng khắc phục sạt lở.