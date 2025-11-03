Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến một người chết

Vụ sạt lở núi xảy ra vào rạng sáng nay tại khu vực khe Ông Đà, thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) khiến một người tử vong.

Sáng 3/11, lãnh đạo UBND xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) cho biết vừa xảy ra vụ sạt lở núi trên địa bàn khiến một người tử vong.

Vụ sạt lở xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày, tại khe Ông Đà, thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức, ngọn núi bị sạt khoảng 2 km, đất đá chảy xuống như thác. Thời điểm này anh Nguyễn Quốc B. (SN 1985 trú thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức) đang ở trong trang trại bị đất đá, cây cối vùi lấp.

Khoảng 8h, lực lượng chức năng xã Thượng Đức nhận được thông tin khẩn trương đến hiện trường. Lực lượng công an xã cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở, người dân xung quanh khu vực tìm kiếm, phát hiện anh B. bị đất đá vùi lấp, tử vong tại chỗ.

Hiện các lực lượng đang tiếp cận hiện trường vụ sạt lở để khảo sát, có phương án sơ tán dân gần khu vực này đến nơi khác an toàn.

Sạt lở khiến anh B bị đè tử vong.

Cũng trong sáng cùng ngày, Công an xã Thượng Đức nhận được tin báo từ Trạm Y tế xã Đại Hưng về trường hợp ông N.T.T. (SN 1961, trú thôn Trung Đạo) bị đột quỵ, huyết áp tăng cao, trong khi trạm y tế không có bình ôxy để hỗ trợ cấp cứu.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã khẩn trương huy động lực lượng, điều ca nô vượt lũ đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời và hiện sức khỏe nạn nhân ổn định.