Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến một người chết

  • Thứ hai, 3/11/2025 16:39 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Vụ sạt lở núi xảy ra vào rạng sáng nay tại khu vực khe Ông Đà, thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) khiến một người tử vong.

Sáng 3/11, lãnh đạo UBND xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) cho biết vừa xảy ra vụ sạt lở núi trên địa bàn khiến một người tử vong.

Sat lo Da Nang anh 1

Sạt lở xảy ra tại.

Vụ sạt lở xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày, tại khe Ông Đà, thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức, ngọn núi bị sạt khoảng 2 km, đất đá chảy xuống như thác. Thời điểm này anh Nguyễn Quốc B. (SN 1985 trú thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức) đang ở trong trang trại bị đất đá, cây cối vùi lấp.

Khoảng 8h, lực lượng chức năng xã Thượng Đức nhận được thông tin khẩn trương đến hiện trường. Lực lượng công an xã cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở, người dân xung quanh khu vực tìm kiếm, phát hiện anh B. bị đất đá vùi lấp, tử vong tại chỗ.

Hiện các lực lượng đang tiếp cận hiện trường vụ sạt lở để khảo sát, có phương án sơ tán dân gần khu vực này đến nơi khác an toàn.

Sat lo Da Nang anh 2

Sạt lở khiến anh B bị đè tử vong.

Cũng trong sáng cùng ngày, Công an xã Thượng Đức nhận được tin báo từ Trạm Y tế xã Đại Hưng về trường hợp ông N.T.T. (SN 1961, trú thôn Trung Đạo) bị đột quỵ, huyết áp tăng cao, trong khi trạm y tế không có bình ôxy để hỗ trợ cấp cứu.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã khẩn trương huy động lực lượng, điều ca nô vượt lũ đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời và hiện sức khỏe nạn nhân ổn định.

Bão Kalmaegi tăng cấp, hướng về khu vực giữa Biển Đông

Ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17.

11 giờ trước

Biển Đông sắp đón cơn bão số 13 cường độ mạnh, khả năng đổ bộ đất liền

Dự báo Biển Đông sắp đón cơn bão số 13 cường độ mạnh, ngày 7/11 bão di chuyển vào đất liền nước ta, trọng tâm chịu tác động trực tiếp là Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

45:2679 hôm qua

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://tienphong.vn/sat-lo-nui-o-da-nang-khien-mot-nguoi-chet-post1792969.tpo

Hoài Văn/Tiền Phong

Sạt lở Đà Nẵng Lũ lịch sử Sạt lở Đà Nẵng

    Thanh Hoa co hai tan Pho chu tich UBND tinh hinh anh

    Thanh Hóa có hai tân Phó chủ tịch UBND tỉnh

    12 phút trước 17:12 3/11/2025

    0

    HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Tài chính, và ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh.

