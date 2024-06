'Venom 3' đang toan tính điều gì?

"Venom: The Last Dance" thu hút sự chú ý ngay từ đoạn giới thiệu đầu tiên. Tác phẩm thuộc vũ trụ phim của Sony gây tranh luận chỉ vì một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Mới đây, người hâm mộ toàn cầu bày tỏ sự thích thú sau khi bom tấn Venom: The Last Dance trình làng đoạn giới thiệu đầu tiên. Tác phẩm thuộc SSU (vũ trụ Người Nhện của Sony) là phần phim cuối cùng trong bộ 3 (trilogy) về Venom. Hiện, một số thông tin xoay quanh bộ phim đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Khởi điểm là kỳ phùng địch thủ của Người Nhện qua hàng thập kỷ. Tới phiên bản điện ảnh, Venom tạo thiện cảm khi xây dựng là nhân vật phản anh hùng (anti-hero) với tính cách hóm hỉnh, quái dị. Trong bối cảnh SSU làm ăn thua lỗ, Venom: The Last Dance là ngôi sao hy vọng cho Sony tiếp tục phát triển vũ trụ phim này.

Bùng nổ tranh luận chỉ vì một khoảnh khắc

Theo đoạn giới thiệu dài hơn 3 phút, bộ phim tiếp nối loạt sự kiện từ Venom: Let There Be Carnage (2021) và Spider-Man: No Way Home (2021). Trở lại vũ trụ chính, Eddie Brock/Venom (Tom Hardy đóng) đang phải chạy trốn khỏi con người và các Symbiote.

Kể từ màn đồ sát trong Venom: Let There Be Carnage có thể hiểu lý do con người quyết tâm truy lùng chủng loài này. Đặc biệt, mối lo ngại của Venom trong phần phim đầu tiên đã tới. Đó là các Symbiote tìm ra Venom và tiến hành cuộc đổ bộ xuống Trái Đất. Hồi kết cho Eddie và Venom đang tới rất gần khi cả hai bước vào "cuộc tình tay ba" nghiệt ngã.

Ngay khi ra mắt, đoạn giới thiệu được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi khắp nơi trên thế giới. Đa số khán giả hài lòng về tạo hình, thích thú với các pha hành động kịch tính. Ngoài ra, Venom: The Last Dance là phần phim cuối trong trilogy cho nên nhiều người kỳ vọng dàn nhân vật như Toxin, Scream hay Knull, cha đẻ của Symbiote có cơ hội xuất hiện.

Khoảnh khắc bắt giữ phân bào của Venom gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ.

Dẫu vậy, một khoảnh khắc nhỏ đã nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Ban đầu, đoạn after-credit trong Venom: Let There Be Carnage cho thấy Eddie Brock và Venom dịch chuyển tới Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Tới after-credit trong Spider-Man: No Way Home, cả hai trở về vũ trụ cũ, song để sót lại một phần nhỏ Venom tại MCU. Tới trailer Venom: The Last Dance, phân mảnh Venom lại xuất hiện và bị thu thập bởi binh sĩ do Chiwetel Ejiofor đóng.

Với đa số người hâm mộ, chi tiết này là phi logic và không thể xảy ra. Ngược lại, một số người tiếp tục đưa ra giả thuyết cho rằng đây là biến thể và đa vũ trụ sẽ được khai thác trong phim.

Về phía Sony, Tom Hardy hay đạo diễn kiêm biên kịch Kelly Marcel đều chưa đưa ra phản hồi về chủ đề này. Chỉ có một cách duy nhất để khép lại cuộc tranh luận đó là thời điểm bộ phim ra mắt khán giả toàn cầu. Việc lồng ghép một chi tiết gây tranh cãi không phải ngẫu nhiên mà là một nước cờ đầy toan tính từ Sony.

Vũ trụ phim của Sony đang hấp hối?

Trong giới siêu anh hùng ở thời điểm hiện tại, SSU của Sony là vũ trụ phim có thành tích bết bát và chật vật nhất nhì Hollywood. Sở hữu thế mạnh là thương hiệu Spider-Man ăn khách, song việc khai thác khối nhân vật xoay quanh người hùng nhả tơ chưa cho thấy dấu hiệu tích cực.

Trong đó, Morbius (2022) và Madame Web (2024) là hai bom xịt cả về thương mại lẫn nội dung. Nữ chính Dakota Johnson thẳng thắn chê bai Madame Web và khẳng định sẽ không góp mặt trong các dự án tương tự. Cuối năm nay, Kraven the Hunter, dự án về một phản diện khác ra mắt trong sự ngán ngẩm của khán giả.

Điểm sáng duy nhất tại SSU là loạt phim về Venom với hai phần phim đầu mang về 1,3 tỷ USD , theo Box Office Mojo. Dễ thấy, chi tiết gây tranh cãi trong đoạn trailer ít liên quan tới cốt truyện mà chủ yếu đóng vai trò quảng bá cho bộ phim. Cộng hưởng hiệu ứng từ Spider-Man: No Way Home là nước cờ thú vị từ Sony.

Venom: The Last Dance sắm vai chú "ngựa ô" đầy tham vọng từ vũ trụ phim của Sony.

Ở một góc độ khác, Venom: The Last Dance được người hâm mộ lẫn giới quan sát kỳ vọng trở thành chú "ngựa ô" của SSU. Nhiều khả năng, Sony sẽ tận dụng mọi yếu tố về truyền thông, dàn nhân vật, cốt truyện để mang đến màn trình diễn ấn tượng nhất. Chưa kể, Venom đang bị áp đảo quân số, điều này mở ra cơ hội cho khán giả được thấy hình bóng Người Nhện.

Hiện tại, SSU đang vùng vẫy trong thời kỳ đen tối, chịu nhiều bất lợi tới từ chất lượng tác phẩm lẫn thị trường phim. Nhìn rộng hơn, Venom: The Last Dance có thành công chinh phục khán giả cũng chỉ là một thời điểm. Tại Hollywood, một vũ trụ phim muốn tồn tại sẽ cần hội tụ nhiều yếu tố hơn là một tác phẩm, một nhân vật như Venom.