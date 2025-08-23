Vedan ra mắt loạt sản phẩm đông lạnh mới tại Vietfish 2025

Vedan mang đến triển lãm Vietfish 2025 loạt sản phẩm đông lạnh mới, kết hợp tinh hoa ẩm thực quốc tế với nguyên liệu Việt, khẳng định chiến lược mở rộng mạnh mẽ.

Trải qua 34 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, Công ty Vedan Việt Nam thường được biết đến với sản phẩm bột ngọt và gia vị. Mới đây, khi tham gia triển lãm Vietfish 2025, Vedan Việt Nam mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực thực phẩm đông lạnh với loạt sản phẩm mới.

“Giá trị cốt lõi của thương hiệu Vedan là tạo nên hương vị món ngon. Do đó, các sản phẩm trong tương lai sẽ tiếp tục được phát triển dựa trên giá trị cốt lõi này, dù là gia vị hay thực phẩm đông lạnh”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm Vedan.

Trong quá trình phát triển sản phẩm đông lạnh, Vedan hợp tác cùng đầu bếp danh tiếng Chia-Mo Chen - một trong bốn siêu đầu bếp tại Đài Loan (Trung Quốc), để tư vấn chuyên môn trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Một trong những sản phẩm nổi bật là “Cá om dưa chua vị Tứ Xuyên Vedan” kết hợp tinh hoa ẩm thực quốc tế với nguyên liệu địa phương như tiêu đen, hoa tiêu và bún gạo. Bên cạnh đó, “Thịt viên vị cua hình đầu sư tử Vedan” sắp ra mắt là sự kết hợp hài hòa giữa hải sản và thịt.

Từng được thị trường đón nhận nồng nhiệt, “Cá viên hoàng kim Vedan” với nhân làm từ trứng muối nay được mở rộng với hai hương vị mới: Nhân phô mai và nhân nấm - thịt heo. Sản phẩm mang đến trải nghiệm hương vị đặc sắc qua nhiều lớp cá viên, nhân đậm vị.

Tại triển lãm, Vedan cũng giới thiệu nhiều món ăn mang phong cách quốc tế như Takoyaki Nhật Bản, bánh xèo Hàn Quốc (Chijimi) và bánh tôm mực nang mặt trăng Đài Loan. Tất cả nguyên liệu đều được chế biến từ nguồn thủy sản và nông sản được tuyển chọn kỹ lưỡng tại Việt Nam.

Cá viên Vedan với nhiều hương vị, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn.

Ngoài sản phẩm từ thủy sản, Vedan tiếp tục mở rộng danh mục thực phẩm đông lạnh với sản phẩm chế biến sẵn từ thịt và món ăn tiện lợi. Đặc biệt, món “Lạp xưởng tươi Đài Loan Vedan” được tung ra thị trường cùng chiến dịch quảng bá rầm rộ, đã nhận được sự yêu thích của người tiêu dùng.

“Gà chiên giòn Đài Loan” - món ăn đặc trưng tại các khu chợ đêm xứ Đài, cũng được Vedan cải tiến và chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Ngoài cách ăn quen thuộc như chấm tương ớt hoặc ăn kèm với tiêu xay, Vedan giới thiệu nét ẩm thực độc đáo của người bản địa là ăn kèm lá húng quế chiên, tạo nên hương vị đặc trưng cho món ăn.

Lạp xưởng tươi Đài Loan nhận nhiều phản hồi tốt từ khách hàng.

Vedan Việt Nam đang khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới thực phẩm đông lạnh, với loạt sản phẩm được đánh giá cao từ người tiêu dùng trong nước và quốc tế tại Vietfish 2025.