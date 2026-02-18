Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Về quê du xuân, đối tượng trốn truy nã bị bắt giữ

  • Thứ tư, 18/2/2026 21:21 (GMT+7)
  • 21:21 18/2/2026

Chiều 18/2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết qua công tác nghiệp vụ, đã bắt giữ đối tượng trốn truy nã nguy hiểm tên Lê Trọng Minh Khang (SN 2004, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh).

Tại khu vực công viên Tân Châu, thuộc ấp 2, xã Tân Châu, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Châu đã phát hiện đối tượng với nhiều biểu hiện nghi vấn đang ngồi trên vỉa hè cạnh quán cà phê.

Đối tượng Khang.

Cán bộ, chiến sĩ đã xác minh và xác định Khang đang trốn lệnh truy nã nguy hiểm của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Với tinh thần quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Châu đã khống chế và bắt giữ Khang. Đối tượng bước đầu khai nhận về nhà đón Tết sau hơn 6 tháng lẩn trốn.

N.Minh/Công an nhân dân

