Về quê du xuân, đối tượng trốn truy nã bị bắt giữ

Tại khu vực công viên Tân Châu, thuộc ấp 2, xã Tân Châu, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Châu đã phát hiện đối tượng với nhiều biểu hiện nghi vấn đang ngồi trên vỉa hè cạnh quán cà phê.
Đối tượng Khang.
Cán bộ, chiến sĩ đã xác minh và xác định Khang đang trốn lệnh truy nã nguy hiểm của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Với tinh thần quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Châu đã khống chế và bắt giữ Khang. Đối tượng bước đầu khai nhận về nhà đón Tết sau hơn 6 tháng lẩn trốn.
