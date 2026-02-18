Góc nhìn pháp lý trong vụ đập phá ôtô Mercedes

Theo luật sư, trường hợp cơ quan chức năng định giá thiệt hại của chiếc Mercedes GLC200 trên 50 triệu đồng, khung hình phạt mà người có hành vi làm hư hỏng ôtô này sẽ phải đối mặt là 2-7 năm tù.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã có kết quả giám định thiệt hại đối với chiếc xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội của chị Đ.B.N. (36 tuổi) bị phá hoại khi đỗ bên đường vào tối 18/1/2026. Tổng chi phí sơn sửa, khắc phục hư hỏng và thay thế cụm đèn của xe là 56,3 triệu đồng.

Trong khi đó, đại lý Mercedes-Benz đưa ra phương án sửa chữa được tính theo từng mảng thân xe hoàn chỉnh, với giá sơn mỗi hạng mục dao động 1,3-1,6 triệu đồng/mảng, chưa kể các hạng mục thay thế như khung gương chiếu hậu được báo giá hơn 25 triệu đồng. Tổng chi phí được đại lý báo giá là 116,55 triệu đồng.

Chiếc xe bị cào xước sơn.

Phân tích vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng về phía người điều khiển phương tiện, theo quy định hiện hành, người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ. Người điều khiển xe khi dừng xe, đỗ xe trên đường phải thực hiện đúng quy định về dừng xe, đỗ xe. Việc đỗ trước nhà người khác không thuộc trường hợp cấm nếu đỗ xe đúng quy cách và không chắn lối ra vào của chủ nhà, không có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để đỗ xe.

Trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định liên quan đến dừng xe, đỗ xe thì sẽ bị xử phạt theo quy định.

Còn với những cá nhân có hành vi phá hoại ôtô, căn cứ vào tình tiết vụ việc, tính chất, mức độ, hậu quả thiệt hại, lỗi của từng bên có thể bị xử lý vi phạm hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc giải quyết theo pháp luật dân sự. Cho dù lý do gì, hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác là vi phạm pháp luật và đáng bị lên án.

Trường hợp cơ quan chức năng định giá thiệt hại trên 50 triệu đồng, theo tại Điều 178 Bộ luật hình sự về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, người có hành vi đập, phá chiếc xe có thể đối diện với khung hình phạt là 2-7 năm tù.

Bên cạnh đó, người có hành vi cố ý cào xước, bẻ gương, đập kính xe còn phải bồi thường cho chủ xe. Trường hợp chủ xe được bảo hiểm chi trả, cơ quan bảo hiểm sẽ yêu cầu người có hành vi làm hư hại chiếc xe phải bồi thường cho công ty bảo hiểm số tiền đã khắc phục thiệt hại từ việc sửa chữa xe.

Trước đó, vào tối 18/1, chị N. ăn tối tại một nhà hàng trong dự án Khu nhà ở Nam Thắng Hà Nội, Phùng Khoang, Hà Nội. Trong khoảng 19h55-21h20, chị đỗ ôtô trước một trung tâm tiếng Anh theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Thời điểm đó, trung tâm đã đóng cửa, tắt điện và chị để lại số điện thoại trên xe để liên hệ khi cần.

Sau đó, camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ chủ xe mà lớn tiếng, sau đó cùng con gái có hành vi bẻ gương, dùng mũ bảo hiểm đập kính xe, dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí quanh thân. Khi quay lại hiện trường, chị N. phát hiện xe bị hư hỏng và bị đặt một chậu cây dưới gầm xe.

Sau đó, chị N đã trình báo cơ quan công an để đề nghị làm rõ. Sau vụ việc vài ngày, nhóm người này đã đến nhà chị Ngọc để xin lỗi, đề nghị bồi thường, nhưng không đạt được thỏa thuận hòa giải dân sự.

Vụ việc hiện vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh, làm rõ theo trình tự tố tụng.