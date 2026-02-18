Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Triệt phá điểm đánh bạc mùng 1 Tết hơn 500 triệu đồng

  • Thứ tư, 18/2/2026 16:15 (GMT+7)
Phòng CSHS phối hợp với Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ đột kích, triệt xóa một tụ điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền tại thôn Hội An, xã An Phú.

Thông tin ban đầu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã bí mật theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành kiểm tra, bắt giữ 26 đối tượng đang tham gia đánh bạc; tạm giữ trên chiếu bạc trên 54 triệu đồng và trên 463 triệu đồng trên người các đối tượng (tổng số tiền tạm giữ trên 518 triệu đồng), 19 điện thoại di động, 25 môtô các loại, cùng tang vật phục vụ đánh bạc.

Các đối tượng cùng tang vật.

Việc xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật đã góp phần răn đe, phòng ngừa chung, giữ vững kỷ cương và trật tự xã hội dịp Tết.

Thành Sự/Công an nhân dân

