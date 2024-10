Vẻ ngoài gây sốc của 'Vi Tiểu Bảo' Trần Tiểu Xuân

Ngày 12/10, tờ HK01 đưa tin nam diễn viên nổi tiếng Trần Tiểu Xuân xuất hiện trong sự kiện để quảng bá cho vở nhạc kịch mới. Tuy nhiên, những nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa của Trần Tiểu Xuân trở thành chủ đề thảo luận của cư dân mạng. Theo HK01, cộng đồng mạng sốc trước ngoại hình của Trần Tiểu Xuân. Nhiều người hâm mộ và khán giả không thể tin được sự thay đổi về ngoại hình của Trần Tiểu Xuân. Họ để lại bình luận dưới các bài đăng liên quan đến nam diễn viên.

Trong sự kiện, Trần Tiểu Xuân để râu. Khi anh cười, có những nếp nhăn hiện rõ ở khóe mắt và trán. "Đây là Jordan Chan phải không?", "57 tuổi cũng không đến mức nhìn già như vậy phải không", cộng đồng mạng bình luận.

Theo truyền thông Trung Quốc, Trần Tiểu Xuân được yêu mến nhờ vai diễn Gà lôi trong loạt phim Người trong giang hồ. Anh và vợ là nữ diễn viên Ứng Thể Nhi (Cherrie Ying) luôn được coi như cặp đôi mẫu mực trong làng giải trí. Họ có hai con trai và thường chia sẻ câu chuyện đời thường, cuộc sống gia đình lên mạng xã hội.

Trần Tiểu Xuân sinh năm 1967, là ngôi sao hàng đầu thông qua rất nhiều bộ phim như Người trong giang hồ, Lộc đỉnh ký (1998), Nhu đạo long hổ bang, Hắc bạch sâm lâm, Cành vàng lá ngọc, Hoắc Nguyên Giáp... Bên cạnh đó, anh còn là ca sĩ được yêu thích. Hiện tại, Trần Tiểu Xuân vẫn đắt show thực tế, quảng cáo, đặc biệt là sau thành công của chương trình Anh trai vượt mọi chông gai phát sóng tháng 8/2021.

