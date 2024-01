Về lại Dortmund, Sancho đã tỉnh cơn ác mộng ở MU?

Man Utd có được điều mình cần, họ đẩy Sancho khỏi CLB, giảm bớt được quỹ lương phình to. Sancho tìm được "chốn dung thân" sau gần 4 tháng đắm chìm trong đau khổ. Phải chăng, đã có một kết thúc có hậu với Man Utd lẫn Sancho?

Về ngắn hạn, câu trả lời là đúng. Còn dài hạn, đó không phải giải pháp lý tưởng.

Sancho trong màu áo Dortmund mang phiên bản khác so với lúc chơi cho Man Utd. Trong giai đoạn 2017-2021, tiền vệ người Anh ghi 50 bàn và có 57 đường kiến tạo sau 137 lần ra sân. Về lại Signal Iduna Park, Sancho về lý thuyết như "cá gặp nước".

Dù vậy, ai dám chắc cầu thủ này có thể hồi sinh phong độ? Ngay cả khi bùng nổ như trước, liệu rằng điều đó sẽ thuyết phục được Man Utd hay các CLB khác.

Sancho hiểu Dortmund. Sân Signal Iduna Park từng là nơi nuôi dưỡng, chứng kiến tiền vệ này trưởng thành, vươn tầm đẳng cấp. Nhưng nếu Sancho thất bại trong lần trở lại Dortmund, không tạo ra được thống kê ấn tượng trên mặt trận tấn công, điều này chỉ làm tăng thêm sự ngờ vực cho cầu thủ và khiến sự nghiệp bản thân trở nên khó khăn hơn.

Man Utd cho Dortmund mượn Sancho sau khi tiền vệ người Anh không thể hàn gắn mối quan hệ với HLV Erik ten Hag. Phi vụ này giống động thái cho vay mà các bên đều không nhận được gì nhiều, ngoại trừ việc lý thuyết đang trở thành bài hát ru cho người hâm mộ dễ dãi.

Sancho có được điều mình cần, anh thoát khỏi cơn ác mộng tại "Nhà hát của những giấc mơ". Về lại Dortmund, cánh cửa mới cũng mở ra với tiền vệ người Anh. Một chuỗi màn trình diễn ấn tượng sẽ đủ để thuyết phục đội bóng Đức chi tiền mua đứt cầu thủ, đồng thời đập tan những nghi ngờ bản thân phải nhận. Ở thời điểm nào đó, Man Utd cũng có thể suy xét lại về trường hợp của Sancho.

Song, với những gì xảy ra giữa Sancho và Erik ten Hag, cơ hội để tiền vệ 23 tuổi thuyết phục chiến lược gia người Hà Lan đưa mình trở lại đội một thật sự rất thấp. Trừ khi Man Utd thay đổi HLV, chương mới với Sancho ở "Nhà hát của những giấc mơ" mới được viết lại.

Chiếc ghế của Erik ten Hag đang lung lay sau thành tích bết bát. Áp lực lớn dần với cựu thuyền trưởng Ajax khi Man Utd liên tục lụn bại. Không ai đảm bảo chủ mới sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Erik ten Hag. Hiện Graham Potter nổi lên như ứng viên nặng ký để thay nhà cầm quân 53 tuổi.

Nếu Erik ten Hag phải rời đi, điều đó có thể mang tới khởi đầu mới cho Sancho, dù rằng quan hệ giữa anh và CLB phần nào rạn nứt. Nhưng nếu tân HLV của Man Utd nhất quyết muốn làm việc với tiền vệ 23 tuổi, mọi thứ có thể đảo chiều.

Ở kịch bản tệ hơn, Sancho không nằm trong kế hoạch của thuyền trưởng mới Man Utd, thì việc cầu thủ này về lại Dortmund trong vài tháng sẽ chẳng chứng minh được bất cứ điều gì. Thậm chí, nếu có chơi hay vài tháng tới, Sancho khi trở lại Man Utd vào đầu mùa 2024/25 vẫn bị gán mác "chỉ biết tỏa sáng tại Bundesliga" và "đã từng thất bại ở Premier League".

Trong trường hợp Graham Potter thay Erik ten Hag, liệu sẽ có bước nhảy vọt niềm tin nào với ông dành cho Sancho? Cần nhớ rằng HLV mới luôn thích chọn cầu thủ mà bản thân có mối quan hệ tốt và đã từng làm việc cùng nhau.

Sancho trở lại Dortmund, một phi vụ tạo ra nhiều hoài nghi cho chính cầu thủ lẫn CLB. Dù vậy, cái hay của bóng đá nằm ở tính bất ngờ. Tiền vệ người Anh đã được giải thoát sau nhiều tháng bị "giam cầm" và phải nhiều sự chỉ trích tại Manchester. Giờ là lúc anh thoát phá bỏ xiềng xích đã đè nặng lên vai.

Sancho còn cơ hội ở Man Utd? Thời gian sẽ trả lời cho điều đó. Một điều chắc chắn rằng Sancho sẽ tìm được số phút thi đấu tại Bundesliga, điều anh đánh mất trong nhiều tháng qua.

