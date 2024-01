Man Utd vẫn lỗ nặng dù 'tống' được Sancho khỏi CLB

Theo The Times, Borrusia Dortmund vừa gửi đề nghị mới tới Man Utd trong phi vụ mượn Sancho. Tuy nhiên, đội chủ sân Signal Iduna Park chấp nhận gánh 1/3 mức lương hiện tại của ngôi sao người Anh. Tại Man Utd, Sancho bỏ túi tới 300.000 bảng/tuần.

Như vậy, trong trường hợp Man Utd đẩy Sancho sang Dortmund, họ vẫn phải tốn khoảng 5,2 triệu bảng tiền lương của cầu thủ này tới hết mùa 2023/24. Dortmund nhiều khả năng chỉ muốn mượn Sancho trong 6 tháng.

Dortmund không có truyền thống phá vỡ cấu trúc lương vì cầu thủ. Bởi điều này dễ làm lộn xộn phòng thay đồ. Cầu thủ nhận lương cao nhất của Dortmund hiện tại là Niklas Sule, người chỉ nhận 166.000 bảng/tuần.

Với Man Utd, họ chắc chắn không vui với yêu cầu chỉ gánh 1/3 lương trả cho Sancho. Dù vậy, đại diện thành Manchester không có lựa chọn khác. Truyền thông Anh cho rằng Man Utd phải chấp nhận đề nghị của Dortmund bởi đó có thể là cách duy nhất để "tống" Sancho khỏi CLB.

Hè 2021, Man Utd từng chi 73 triệu bảng để mua Sancho từ Dortmund. Tiền vệ người Anh gây thất vọng lớn, chưa từng xứng đáng với số tiền "Quỷ đỏ" chi ra. Lúc còn khoác áo Dortmund, Sancho từng ghi 50 bàn và có 57 kiến tạo sau 137 trận. Còn ở Man Utd, trải qua 82 trận trên mọi đấu trường, tiền vệ sinh năm 2000 mới có 12 bàn.

Hồi tháng 8/2023, Sancho bị loại khỏi đội hình Man Utd vì bất hòa với HLV Erik ten Hag. Anh cũng trở thành "người thừa" tới nay.

