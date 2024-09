Vẻ gợi cảm của vợ Charlie Puth

Brooke Sansone không hoạt động trong lĩnh vực giải trí mà làm việc ở mảng truyền thông. Hai người lần đầu vướng tin hẹn hò khi được phát hiện đi cùng nhau tại Lễ hội Công dân Toàn cầu ở Thành phố New York vào tháng 9/2022. Một tháng sau, nam ca sĩ See You Again xác nhận mối quan hệ thông qua chương trình The Howard Stern Show.