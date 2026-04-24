Thị trường vé World Cup 2026 gây sốc khi vé chung kết được rao bán tới 2,3 triệu USD trên sàn giao dịch chính thức của FIFA.

Vé chung kết World Cup bị thổi giá hơn 2 triệu USD.

FIFA World Cup 2026 chưa khởi tranh nhưng đã tạo cơn sốt lớn ngoài sân cỏ, khi giá vé trận chung kết bị đẩy lên mức khó tin.

Bốn tấm vé xem trận chung kết ngày 19/7 tại MetLife Stadium đang được rao bán với giá 2.299.998,85 USD mỗi vé trên nền tảng bán lại chính thức của FIFA.

Đây là khu vực khán đài thấp phía sau cầu môn, không phải vị trí VIP trung tâm. Dù vậy, mức giá vẫn khiến dư luận choáng váng, bởi nó cao gấp hàng trăm lần giá niêm yết ban đầu.

Theo quy định hiện hành, FIFA không trực tiếp đặt giá bán lại trên hệ thống Resale/Exchange Marketplace. Tuy nhiên, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới thu 15% phí từ người mua và 15% phí từ người bán trong mỗi giao dịch.

Nếu một vé 2,3 triệu USD được bán thành công, FIFA có thể thu về khoảng 690.000 USD tiền phí.

Không chỉ những vé siêu đắt đỏ, nhiều hạng vé khác của trận chung kết cũng bị đẩy lên mức phi mã. Một vé khu vực hỗ trợ tiếp cận được rao giá 207.000 USD , trong khi vé hạng hai ở tầng ba được niêm yết 138.000 USD . Ngay cạnh đó, một ghế khác chỉ có giá 23.000 USD .

Mức vé thấp nhất được ghi nhận cho trận chung kết hiện vào khoảng 10.923 USD , dành cho bốn ghế gần sát nóc sân.

Trong khi đó, FIFA vẫn bán trực tiếp vé chung kết trên website chính thức với giá 10.990 USD . Chênh lệch khổng lồ giữa giá gốc và giá bán lại khiến thị trường vé World Cup trở thành đề tài nóng.

Ở các kỳ World Cup trước, FIFA thường áp trần giá vé chuyển nhượng. Tuy nhiên, tại kỳ World Cup 2026 tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico, cơ quan này quyết định không giới hạn giá bán lại.

FIFA cho rằng thị trường vé thứ cấp tại Bắc Mỹ quá rộng và khó kiểm soát. Nếu áp giá trần, giới đầu cơ có thể chuyển sang các nền tảng bên ngoài như StubHub.

World Cup 2026 còn hơn một tháng mới khởi tranh, nhưng cuộc chiến săn vé đã nóng không kém những trận cầu trên sân.