Vẽ bức tranh bình yên, ấm áp, mến khách về Hội An

Trong sách “Người bạn đường du lịch văn hóa Hội An”, tác giả như một người bạn đường nhiệt tình giúp độc giả khám phá nét văn hóa đặc sắc của miền di sản.

“Hội An là những gì cổ kính nhất, mộc mạc nhất, trầm lắng nhất của một không gian Việt Nam với những con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo nối đuôi nhau chạy dài như bất tận, nơi đây đã lưu giữ gần như trọn vẹn những nét văn hóa mang đậm dấu ấn phương Đông”. Đó là những lời ở phần cuối sách, đồng thời là sự đúc rút lại tinh thần của cuốn sáchNgười bạn đường du lịch văn hóa Hội An.

Cuốn sách Người bạn đường du lịch văn hóa Hội An của tác giả Nguyễn Thái Bình góp thêm một nét phác họa nhằm hoàn thiện hơn bức tranh về lịch sử và văn hóa vùng đô thị cổ.

Qua sách, tác giả vẽ nên bức tranh bình yên, ấm áp, mến khách về Hội An. Sách như một người bạn hướng dẫn độc giả khám phá những điểm đến đáng lưu tâm. Trong 9 bài viết, tác giả dành những trang đầu tiên giới thiệu về phố cổ Hội An - trái tim của Hội An, giúp độc giả hiểu thêm vì sao nơi đây được UNESCO ghi vào danh mục Di sản văn hóa thế giới.

Những ngôi nhà cổ lợp ngói âm dương phủ đầy rêu phong, những con phố cổ mang lại cảm giác thư thái lạ lùng, khiến du khách cảm thấy “như thể đang đi lạc vào một câu chuyện cổ tích giản dị”. Khi ánh Mặt trời dần tắt, “hàng trăm chiếc đèn lồng bọc lụa màu treo rải rác khắp nơi” dẫn lối du khách.

Chùa Cầu - di sản biểu tượng của Hội An, không chỉ được các tác giả “vẽ” lại những nét kiến trúc độc đáo mà còn làm rõ lịch sử, nội hàm văn hóa của cây cầu do các thương nhân người Nhật khởi dựng vào khoảng thế kỷ XVII.

Cùng những con phố hẹp cũ kỹ, các ngôi nhà cổ, những đền miếu, hội quán và quán ăn giản dị, chính những con người sinh sống hàng ngày nơi đây, những người dân Hội An mà ta gặp trên phố.

Bên cạnh phố cổ, sách cũng đưa người đọc khám phá Cù Lao Chàm, cụm đảo sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, yên bình nằm cách Hội An 16 km.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, nhận xét: Sách Người bạn đường du lịch văn hóa Hội An “là một ấn phẩm rất đặc biệt, vừa là một cuốn cẩm nang du lịch, vừa là một cuốn sách về văn hóa đáng đọc, mang đến nhiều thông tin thú vị, hấp dẫn và thực sự hữu ích về một điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam”.

XB