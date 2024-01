VCBS: Giá điện có thể tăng tiếp trong năm nay

Trong bối cảnh tình hình tài chính EVN vẫn khó khăn, tăng giá điện 2 lần trong năm 2023 vẫn không đủ bù lỗ, VCBS cho rằng năm nay sẽ có thêm một đợt tăng giá điện.

Trong báo cáo triển vọng 2024, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo giá bán lẻ điện có khả năng sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng trong năm nay.

"Bởi sau 2 lần điều chỉnh tăng, giá bán lẻ điện bình quân hiện ở mức 2.006,79 đồng/kWh, vẫn thấp hơn khoảng 4,5% so với giá thành sản xuất được ước tính trong năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN (2.098 đồng/kWh)", báo cáo đánh giá.

VCBS cho rằng nhiều khả năng sẽ có một đợt tăng giá điện trong năm nay trong bối cảnh tình hình tài chính của EVN vẫn còn khó khăn, do tỷ lệ các nguồn nhiệt điện có giá thành cao như nhiệt điện than và nhiệt điện khí được tăng cường huy động.

Đặc biệt, các chuyên gia phân tích dự báo miền Bắc sẽ có nguy cơ cao thiếu điện trong mùa khô. Trong giai đoạn 2016-2022, phụ tải đỉnh tại khu vực miền Bắc có tốc độ tăng trưởng khá cao, ở mức 9,1% mỗi năm trong khi công suất nguồn điện mới chỉ tăng trưởng 5,9% mỗi năm.

Công suất nguồn điện cả nước tăng mạnh trong giai đoạn 2020-2021 chủ yếu nhờ đóng góp từ năng lượng tái tạo ở khu vực miền Bắc và miền Nam, trong khi các nguồn điện mới đi vào vận hành tại khu vực phía Bắc rất hạn chế.

Miền Bắc vẫn chủ yếu phụ thuộc vào thủy điện và nhiệt điện. Ảnh: VCBS.

"Các dự án nhiệt điện than lớn ở miền Bắc hầu hết đều bị chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu, gần đây nhất có sự bổ sung của Nhiệt điện Thái Bình 2 (1.200 MW) và Vân Phong I (1.432 MW)", báo cáo cho biết.

Hiện nay, cơ cấu nguồn điện tại khu vực phía Bắc chủ yếu là nhiệt điện than (58%) và thủy điện (41%). Do đó khi vào các tháng cao điểm mùa khô trong năm 2024, VCBS đánh giá miền Bắc khả năng cao sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu điện.

Bộ phận phân tích cho rằng công suất nguồn trong năm 2024 sẽ không có sự tăng trưởng cao so với các năm gần đây, do các dự án nhiệt điện than lớn đang được triển khai hiện nay đều trong tình trạng chậm tiến độ.

Cùng với đó, các dự án nhiệt điện khí sử dụng nguồn khí nội địa sẽ bắt đầu vận hành vào năm 2026 theo kế hoạch và các dự án điện khí LNG vẫn đang trong quá trình đàm phán hợp đồng mua bán điện. Công suất năng lượng tái tạo chững lại do các vướng mắc về chính sách, kế hoạch triển khai cũng như cơ chế giá phù hợp.

Ngoài ra, công ty chứng khoán dự báo giá bán bình quân trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, khi sản lượng nhiệt điện với giá thành sản xuất cao được tăng cường huy động do ảnh hưởng từ El Nino, trước khi hiện tượng này hạ nhiệt vào năm 2025.

VCBS kỳ vọng chu kỳ La Nina sẽ chính thức quay trở lại và giá nguyên vật liệu đầu vào như than đá và khí đốt sẽ quay trở lại mức giá ở giai đoạn 2020-2021.