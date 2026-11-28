Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) được vinh danh tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026, trở thành một trong ba đại diện Việt Nam nhận giải thưởng ở hạng mục này.

Các nội dung hậu trường, câu chuyện vận động viên và văn hóa bóng rổ đường phố giúp VBA tiếp cận rộng hơn với khán giả trẻ trên TikTok.

VBA vừa được trao giải Sports Partner of the Year (Đối tác Thể thao của năm) tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026, tổ chức ở Bali, Indonesia. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức ở quy mô khu vực, quy tụ các nhà sáng tạo nội dung và đối tác chiến lược đến từ 6 quốc gia Đông Nam Á.

Giải thưởng ghi nhận những đơn vị thể thao có đóng góp nổi bật trong việc kết nối cộng đồng, đổi mới cách truyền tải nội dung và lan tỏa sức ảnh hưởng trên nền tảng số. VBA là một trong ba đại diện Việt Nam được vinh danh tại hạng mục này.

Trong năm 2026, VBA tạo dấu ấn trên TikTok thông qua nhiều hoạt động, từ VBA Draft Combine Series, mùa giải chuyên nghiệp VBA 2026 đến giải đấu bóng rổ sinh viên VBAS.

Thay vì chỉ đăng tải diễn biến các trận đấu, giải đấu mở rộng nội dung sang những câu chuyện hậu trường, cá tính vận động viên và văn hóa bóng rổ đường phố. Các video ngắn giúp hình ảnh bóng rổ tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời mở rộng cộng đồng người hâm mộ trên không gian số.

Chia sẻ về giải thưởng, bà Nguyễn Thị Bích Trâm, Trưởng phòng Phát triển Người hâm mộ VBA, cho biết sự ghi nhận này là thành quả của tập thể giải đấu, các câu lạc bộ, vận động viên và cộng đồng người hâm mộ bóng rổ Việt Nam.

Theo đại diện VBA, sự đồng hành của TikTok giúp giải đấu mở rộng cách tiếp cận khán giả, biến những khoảnh khắc trên sân và câu chuyện của vận động viên thành nội dung có sức lan tỏa. Giải thưởng cũng là động lực để VBA tiếp tục đầu tư vào nội dung và trải nghiệm người hâm mộ trong mùa giải 2027.

Trong năm tới, VBA dự kiến tiếp tục mở rộng hợp tác với các nền tảng số và đối tác truyền thông quốc tế. Một trong những hoạt động trọng tâm là VBA Draft Combine Series 2027, kết hợp các chuyến Pre-Scouting Tours trên toàn quốc nhằm phát hiện tài năng trẻ và xây dựng lực lượng kế cận cho bóng rổ Việt Nam.