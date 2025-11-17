Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vật vã xuyên đêm chờ nộp hồ sơ mua nhà xã hội

  • Thứ hai, 17/11/2025 10:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ chiều tối 16/11, hàng trăm người dân đã đổ về điểm tiếp nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung để xếp hàng chờ làm thủ tục mua nhà ở xã hội.

Mặc dù chủ đầu tư dự án CT3 khu đô thị Kim Chung (huyện Đông Anh cũ) mở nhận hồ sơ đợt 1 bắt đầu từ ngày 17/11 nhưng ngay từ chiều 16/11, nhiều người dân đã có mặt tại điểm tiếp nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung và chấp nhận xếp hàng chờ xuyên đêm để giữ chỗ.

nha o xa hoi anh 1

Người dân xếp hàng từ chiều...

nha o xa hoi anh 2

...đến đêm để chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Để có được vị trí đẹp, người dân mang theo ghế gấp, nước uống, chăn mỏng, chuẩn bị cho một đêm dài thức trắng. Được biết, nhiều người đã có mặt từ chiều để “giành vị trí đẹp”, tránh tình trạng chen lấn khi phát số thứ tự.

nha o xa hoi anh 3

Mọi người chấp nhận thức xuyên đêm để giữ chỗ.

Anh Bùi Tú (người lao động tự do tại Hà Nội) chia sẻ, mua được nhà là ước mơ của vợ chồng anh sau nhiều năm đi làm tại Hà Nội. Dù phải vay mượn nhưng anh vẫn không nản lòng, quyết định thức trắng đêm để xếp hàng chờ nộp hồ sơ, tiến gần hơn đến việc được mua nhà.

“Nhà ở xã hội giờ quá hot, không nhanh là hết suất. Vợ chồng tôi chờ ngày này lâu rồi nên dù có thức trắng đêm cũng đành chấp nhận”, anh Tú nói.

Chị Mai (quê Ninh Bình) cũng đã có mặt từ 18h tối 16/11 để giữ chỗ. Khi đến nơi, chị đã thấy rất nhiều người xếp hàng trước cổng, chị Mai cũng chuẩn bị một tấm thảm để ngồi xếp hàng. Điều chị Mai lo lắng là dù hồ sơ mua nhà chị đã hoàn thiện nhưng không chắc chắn sẽ đầy đủ.

“Tôi chỉ mong hôm nay được đến lượt nộp hồ sơ. Còn hồ sơ chưa đủ thì có thể bổ sung sau", chị Mai chia sẻ.

nha o xa hoi anh 4

Trước cửa điểm tiếp nhận hồ sơ luôn sáng đèn. Ảnh: FB.

Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.521,2 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích đất là 35.759,6 m2, trong đó diện tích ô đất CT3 là 24.000 m2; diện tích ô đất CT4 là 11.759 m2. Dự án gồm 4 tòa nhà, cao từ 9 tầng đến 12 tầng và 1 tầng hầm, 1 tum thang. Trong đó, ô đất CT3 có 3 công trình ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C; ô đất CT4 có 1 công trình.

Tổng số căn hộ của dự án là 1.588 căn (CT3 có 1.104 căn; CT4 có 484 căn). Trong đó, 892 căn hộ nhà ở xã hội để bán; 300 căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê; 128 căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê mua; 268 căn hộ bán thương mại.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, công trình trên ô đất CT4 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý IV/2021, với tổng số 484 căn hộ. Dự kiến, mở bán giai đoạn 2 tại tòa nhà CT3 với tổng số 1.104 căn hộ. Trong đó, 589 căn hộ nhà ở xã hội bán; 212 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê; 128 căn hộ nhà ở xã hội thuê mua; 175 căn hộ bán thương mại.

Giá bán căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2. Giá cho thuê căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 91,7 nghìn đồng/m2/tháng. Giá thuê mua căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 312,86 nghìn đồng/m2/tháng và thời gian thuê mua là 5 năm.

Đủ kiểu trục lợi nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội được kỳ vọng là điểm tựa an cư cho người thu nhập thấp, công nhân và các gia đình trẻ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hàng loạt dấu hiệu trục lợi đang làm méo mó tính nhân văn của chính sách này.

https://vtcnews.vn/vat-va-thuc-xuyen-dem-cho-nop-ho-so-mua-nha-xa-hoi-o-ha-noi-ar987605.html

Châu Anh - Thảo Phương/ VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

nhà ở xã hội xếp hàng dự án CT3 kim chung

