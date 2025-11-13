Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vật thể nghi là bom tại khu vực vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng

  • Thứ năm, 13/11/2025 14:17 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Một vật thể nghi là bom vừa được phát hiện tại chân núi Tân Lai - khu vực từng xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước khiến một người tử vong ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng.

Vật thể nghi là bom tại khu vực vỡ hồ chứa nước ở xã Tuy Phong.

Ngày 13/11, lãnh đạo UBND xã Tuy Phong xác nhận vừa phát hiện một vật thể nghi là bom dưới chân núi Tân Lai (nơi từng xảy ra sự cố vỡ hồ chứa nước của Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú đêm 1/11) gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Thông tin ban đầu, vật thể nghi là bom bị rỉ sét nằm ở bãi đá suối Tân Lai, thôn 2, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng. Vật thể có chiều dài khoảng 90 cm, đường kính 30 cm, phần đuôi bị vỡ kích thước 15x20 cm và trọng lượng ước 80-90 kg. Hiện vật thể này chưa xác định được chủng loại, số hiệu và ký hiệu; song có dấu hiệu là bom còn sót lại sau chiến tranh.

Hiện lực lượng quân sự đã khoanh vùng, đảm bảo an toàn khu vực và tổ chức thu hồi, xử lý quả bom theo quy định.

