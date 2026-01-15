VAR tê liệt giữa trận, Premier League lộ tử huyệt công nghệ

Sự cố công nghệ việt vị bán tự động tại bán kết Carabao Cup tiếp tục khoét sâu hoài nghi về năng lực vận hành VAR của Premier League.

Trận bán kết Carabao Cup giữa Manchester City và Newcastle United tại St James’ Park đã trở thành tâm điểm tranh cãi, không phải vì kết quả giữa hai đội, mà vì một quyết định VAR kéo dài tới 5 phút 40 giây.

Haaland bị đánh giá cảm quan là đã việt vị.

Đây là một trong những quãng dừng VAR lâu nhất của bóng đá Anh kể từ khi công nghệ này được áp dụng từ mùa 2019–2020. Bàn thắng của Antoine Semenyo bị hủy bỏ sau quá trình kiểm tra phức tạp, với lý do Erling Haaland đứng ở vị trí việt vị và có tác động đến tình huống bóng.

Theo xác nhận từ PGMOL, đơn vị quản lý trọng tài chuyên nghiệp tại Anh, công nghệ việt vị bán tự động không thể hoạt động do có quá nhiều cầu thủ đứng quanh khu vực bóng. Hệ thống do Genius Sports cung cấp buộc phải tạm dừng, khiến kỹ thuật viên phải vẽ vạch việt vị thủ công.

Sau đó, tổ trọng tài phải đưa ra đánh giá mang tính chủ quan về việc Haaland có tham gia tình huống hay không. Quy trình này khiến thời gian xử lý bị kéo dài và làm gián đoạn nhịp độ trận đấu.

Sự cố lập tức làm dấy lên câu hỏi trong nội bộ Premier League. Một số lãnh đạo CLB cho rằng việc sử dụng bóng có gắn vi mạch, như hệ thống Hawkeye của FIFA và UEFA, có thể hạn chế các tình huống công nghệ bị “mù dữ liệu” khi cầu thủ đứng quá đông. Vi mạch cho phép xác định chính xác thời điểm bóng rời chân cầu thủ, yếu tố then chốt trong các quyết định việt vị.

Pep đã đúng khi mỉa mai công tác trọng tài sau trận.

Premier League từng bị chỉ trích vì triển khai công nghệ việt vị bán tự động muộn hơn các giải đấu lớn khác ở châu Âu. Hệ thống này chỉ được áp dụng từ tháng 4 năm ngoái, sau nhiều lần thử nghiệm và trì hoãn.

Khi đó, ông Tony Scholes, Giám đốc bóng đá của Premier League, khẳng định: “Hệ thống mà chúng tôi áp dụng, chúng tôi tin là tốt nhất, chính xác nhất và mang tính tương lai nhất.” Ông cũng nhấn mạnh giải đấu không cần gắn vi mạch trong bóng mà vẫn đạt độ chính xác cao.

Trong tuyên bố mới nhất, PGMOL thừa nhận sự chậm trễ tại St James’ Park đã gây khó chịu cho cầu thủ và người hâm mộ. Tuy nhiên, cơ quan này xoa dịu bằng cách đưa ra số liệu cho thấy thời gian VAR trung bình tại Premier League hiện đã giảm xuống dưới 50 giây trong hai mùa gần đây, bao gồm cả thời gian thông báo quyết định cho khán giả trên sân. Đây được xem là nỗ lực cải thiện trải nghiệm trận đấu sau nhiều năm bị chỉ trích.

PGMOL cũng nhấn mạnh Premier League đang là giải đấu có tỷ lệ VAR can thiệp thấp nhất châu Âu. Trung bình, VAR chỉ can thiệp một lần sau mỗi bốn trận.

Cơ quan này khẳng định vẫn kiên định với nguyên tắc đề cao “quyết định ban đầu của trọng tài trên sân”, đặt ngưỡng rất cao cho việc VAR can thiệp vào các tình huống mang tính đánh giá.

Dù vậy, sự cố tại Carabao Cup cho thấy khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế vẫn còn rõ rệt. Khi công nghệ thất bại, bóng đá buộc phải quay lại với phán đoán con người.

Và chính điều đó tiếp tục đặt VAR vào trạng thái tranh cãi kéo dài, nơi mỗi quyết định lớn đều có thể làm lung lay niềm tin của người hâm mộ.