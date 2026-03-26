Vantage ra mắt tài khoản Premium Unlimited, mở rộng cơ chế đòn bẩy

Vantage Markets, nhà môi giới CFD đa tài sản, vừa ra mắt tài khoản Premium Unlimited, giới thiệu cơ chế Unlimited Leverage (đòn bẩy không giới hạn).

Việc ra mắt này phản ánh định hướng xuyên suốt của Vantage trong việc tiếp tục nâng cấp hạ tầng giao dịch dành cho các nhà giao dịch chủ động, kết hợp điều kiện đòn bẩy linh hoạt với độ ổn định trong khớp lệnh và các cơ chế kiểm soát rủi ro tích hợp, được thiết kế phù hợp với thị trường hiện đại.

Cách tiếp cận linh hoạt hơn đối với ký quỹ giao dịch

Trước đây, cơ chế đòn bẩy không giới hạn chỉ xuất hiện trên một số rất ít nền tảng giao dịch do yêu cầu hệ thống vận hành phức tạp. Khi các chiến lược giao dịch ngày càng tinh vi hơn và nhà giao dịch ngày càng quản lý vị thế trên nhiều nhóm tài sản khác nhau, nhu cầu đối với các điều kiện ký quỹ linh hoạt hơn cũng gia tăng.

Lưu ý: Đòn bẩy không giới hạn phụ thuộc vào điều kiện đủ điều kiện tham gia, loại tài khoản và điều kiện thị trường. Đòn bẩy có thể bị giới hạn, giảm hoặc hủy bỏ bất kỳ lúc nào.

Phần lớn các nhà môi giới hiện áp dụng giới hạn đòn bẩy cố định, thường dao động trong khoảng từ 1:500 đến 1:1000, nhằm kiểm soát mức độ phơi nhiễm ký quỹ. Mặc dù các giới hạn này mang lại sự ổn định, chúng cũng có thể hạn chế cách nhà giao dịch phân bổ vốn giữa các lệnh giao dịch khác nhau.

Tài khoản Premium Unlimited mang đến một cách tiếp cận linh hoạt hơn bằng cách giảm yêu cầu ký quỹ trên mỗi vị thế nhưng vẫn duy trì các cơ chế kiểm soát rủi ro tích hợp, nhà giao dịch có thể quản lý vị thế trên các công cụ như ngoại hối, hàng hóa, chỉ số và các thị trường CFD khác.

Các cơ chế kiểm soát rủi ro được tích hợp trong nền tảng

Việc cung cấp đòn bẩy không giới hạn đòi hỏi hệ thống có khả năng giám sát rủi ro theo thời gian thực. Tài khoản Premium Unlimited vận hành với các cơ chế kiểm soát tự động được thiết kế nhằm duy trì điều kiện giao dịch ổn định.

Các tính năng chính bao gồm:

- Hệ thống đòn bẩy động: Đòn bẩy được tự động điều chỉnh dựa trên vốn chủ sở hữu của tài khoản và mức độ phơi nhiễm tổng thể.

- Giám sát ký quỹ tự động: Nền tảng liên tục theo dõi mức ký quỹ và các ngưỡng rủi ro.

- Theo dõi vốn chủ sở hữu theo thời gian thực: Các giới hạn rủi ro được tự động điều chỉnh khi số dư tài khoản thay đổi.

Ông Marc Despallieres, Giám đốc Chiến lược và Giao dịch của Vantage, cho biết: “Đòn bẩy không giới hạn chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi được hỗ trợ bởi hệ thống giám sát ký quỹ và các cơ chế kiểm soát rủi ro mạnh mẽ. Trọng tâm của chúng tôi là xây dựng các sản phẩm giao dịch mang lại cho khách hàng sự linh hoạt lớn hơn”.

Vantage Markets là nhà môi giới đa tài sản, cung cấp cho khách hàng khả năng tiếp cận nhiều sản phẩm CFD trên các thị trường ngoại hối, hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu và tài sản số. Với trọng tâm là hạ tầng giao dịch dựa trên công nghệ, Vantage mang đến tốc độ khớp lệnh nhanh, thanh khoản ở cấp độ tổ chức và các giải pháp nền tảng đổi mới được thiết kế để hỗ trợ nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm.

CFD là các công cụ tài chính phức tạp và tiềm ẩn rủi ro cao khiến nhà đầu tư có thể mất tiền nhanh chóng do tác động của đòn bẩy. Bạn cần đảm bảo rằng mình hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan trước khi giao dịch.