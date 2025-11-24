Van Phuc City: Bản giao hưởng của đẳng cấp và giá trị tương lai

Sự xa xỉ không nằm ở những món đồ hiệu hay siêu xe, mà là đặc quyền sở hữu những không gian sống đẳng cấp hòa cùng thiên nhiên. Van Phuc City chính là nơi định hình cho chuẩn sống ấy.

Sở hữu vị thế kim cương được ôm trọn bởi 3 mặt sông Sài Gòn, Van Phuc City là khu đô thị ven sông có quy hoạch thông minh và môi trường trong xanh nhất TP.HCM. Khu đô thị sở hữu vị trí đắc địa ở phía đông TP.HCM, cách trung tâm quận 1 cũ chỉ 15 phút và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ 10 phút di chuyển.

Van Phuc City tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13.

Với kế hoạch mở rộng Quốc lộ 13 lên 60 m và tuyến metro 3B, Van Phuc City sẽ là trung điểm kết nối các khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai cũ với TP.HCM. Mỗi sản phẩm tại Van Phuc City như một mảnh ghép hoàn hảo vẽ nên câu chuyện về đẳng cấp, di sản và giá trị tương lai.

Van Phuc Mansion: Đặc quyền sống hiếm có của giới thượng lưu

Nếu ví Van Phuc City là một chiếc vương miện thì Van Phuc Mansion chính là viên kim cương rực rỡ nhất trên đỉnh vương miện ấy.

Được kiến tạo không dành cho số đông, Van Phuc Mansion chỉ sở hữu vỏn vẹn 27 dinh thự view trực diện sông Sài Gòn. Đây là chốn an cư của những chủ nhân danh giá, đang tìm kiếm một không gian sống đủ tầm để khẳng định vị thế độc tôn.

Dinh thự Van Phuc Mansion dành riêng cho những chủ nhân danh giá.

Mỗi dinh thự Van Phuc Mansion là một kiệt tác Tân cổ điển được chế tác tỉ mỉ như một món trang sức Haute Joaillerie: Từ cánh cổng hoàng gia mạ vàng uy nghi, những mái vòm cong mềm mại uyển chuyển, các bức phù điêu châu Âu tinh xảo cho đến hệ ban công hoa sắt uốn lượn.

Với diện tích sử dụng lên đến 1.500 m2 gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và sân thượng, Van Phuc Mansion chính là một tòa dinh thự bề thế đúng nghĩa, nơi gia chủ có thể kiến tạo phòng rượu cá nhân, phòng xì gà, thư viện riêng hay hồ bơi trên sân thượng... với dấu ấn cá nhân tuyệt đối.

Nhưng điều làm nên giá trị độc bản của Van Phuc Mansion chính là vị trí. Nằm trực diện bên dòng sông Sài Gòn, Van Phuc Mansion sở hữu tầm nhìn panorama độc đáo. Đặc biệt, kế bên nhà là bến du thuyền Marina Royal đẳng cấp, mở ra phong cách sống thượng lưu đúng nghĩa.

Jardin Villas: Bản tình ca Pháp giữa miền xanh bất tận

Chỉ với 54 căn biệt thự sang trọng, Jardin Villas là hiện thân của sự tinh tế và chuẩn sống "Wellness Luxury".

Nằm soi mình bên dòng sông Sài Gòn hiền hòa, ôm trọn công viên Jardin Park xanh mướt và tuyến công viên ven sông dài 3,4 km trải dài, Jardin Villas được ví như một "vườn xanh" để chữa lành, để thanh lọc tâm hồn và cân bằng thân - tâm - trí.

Biệt thự Jardin Villas nổi bật với kiến trúc Pháp.

Tại đây, thiên nhiên không chỉ để ngắm nhìn mà là một phần của cuộc sống thường nhật. Mỗi hơi thở là sự trong trẻo, mỗi bước chạy bộ hay đạp xe dưới tán cây là liệu pháp chữa lành tuyệt vời cho sức khỏe.

Sở hữu vị trí hiếm có và đắt giá với view sông Sài Gòn, cạnh phố thương mại châu Âu Royal sầm uất, liền kề trung tâm sự kiện và trung tâm thương mại Diamond Sky, Jardin Villas mang đến trải nghiệm sống "3 trong 1": một bước chạm thiên nhiên, một bước chạm phồn hoa, một bước chạm tiện nghi quốc tế.

Đây không chỉ là nơi để sống mà chính là di sản truyền đời được bảo chứng bởi uy tín của chủ đầu tư Van Phuc Group.

Diamond Sky: Viên kim cương trên tầng mây

Trong bản hòa ca của Van Phuc City, nếu Mansion là nốt trầm quyền lực, Jardin là nốt bổng lãng mạn, thì Diamond Sky chính là nốt nhạc hiện đại, sôi động và đầy kiêu hãnh.

Tổ hợp căn hộ cao cấp và Trung tâm thương mại Diamond Sky.

Là tổ hợp căn hộ cao cấp kết hợp trung tâm thương mại đầu tiên tại Van Phuc City, Diamond Sky xuất hiện như một dấu mốc tiên phong, mở ra chuẩn sống mới cho thế hệ cư dân thành đạt. Chỉ với 296 căn hộ giới hạn, trải dài từ những không gian tinh gọn 64 m2 đến các căn penthouse rộng 350 m2, Diamond Sky không chỉ kiến tạo một nơi để ở mà tái định nghĩa toàn bộ chuẩn sống trên cao tại TP.HCM.

Đặc biệt, Diamond Sky nổi bật như một cơ hội hiếm có nhờ vị trí chiến lược và lợi thế hạ tầng vượt trội. Việc Quốc lộ 13 mở rộng lên 60 m và tuyến metro 3B có điểm dừng ngay trước cổng Van Phuc City tạo nên một trục giao thông hiện đại, giúp cư dân dễ dàng di chuyển và tiếp cận mọi tiện ích xung quanh một cách nhanh chóng.

Chính lợi thế này góp phần nâng tầm giá trị và tiềm năng phát triển bền vững của Diamond Sky, biến dự án trở thành điểm sáng nổi bật trên bản đồ bất động sản TP.HCM.