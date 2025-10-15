Lý do nhiều khách hàng chọn mua nhà tại Van Phuc City

Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City) hiện nay trở thành đại đô thị hiện hữu, sầm uất và hoàn chỉnh tại TP.HCM.

Đây không chỉ là chốn an cư đẳng cấp, mà còn khẳng định vị thế khác biệt. Mọi tiêu chuẩn sống từ quy mô, cảnh quan đến tiện ích đều vượt chuẩn so với thị trường.

Tầm vóc của một đại đô thị đáng sống

Khi quỹ đất TP.HCM ngày càng khan hiếm, những dự án có diện tích 10 ha được xem là quy mô lớn. Tại Van Phuc City, riêng Hồ Đại Nhật đã rộng đến 16 ha. Đó không chỉ là con số ấn tượng, mà là minh chứng cho tầm nhìn quy hoạch của chủ đầu tư.

Ở Van Phuc City còn có The Long Park - công viên ven sông Sài Gòn dài đến 3,4 km, nơi cư dân có thể dạo bộ, đạp xe hay ngắm hoàng hôn mỗi chiều.

Van Phuc City quy mô 198 ha với 3 mặt giáp sông. Ảnh phối cảnh.

Không dừng ở đó, kênh sông Trăng dài 2 km là một trong những công trình cảnh quan độc đáo tại dự án. Đôi bờ kênh được phủ kín cây xanh, lối dạo bộ, clubhouse, sân chơi và quán cà phê, tạo nên trục sinh thái xuyên tâm, nơi cư dân có thể tản bộ mỗi chiều, hít thở bầu không khí trong lành giữa lòng phố thị.

60% diện tích của Van Phuc City dành cho mảng xanh và mặt nước.

Trên tổng diện tích 198 ha, Van Phuc City được ví như thành phố thu nhỏ với hơn 60% diện tích dành cho mảng xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng.

Không chỉ về quy mô, mức độ hoàn thiện tiện ích của Van Phuc City cũng vượt trội so với nhiều dự án khác. Theo đó, loạt tiện ích nằm trong lòng khu đô thị - từ trường quốc tế Emasi, Bệnh viện quốc tế Vạn Phúc City, trung tâm thương mại tại Diamond Sky quy mô 30.000 m2, bến du thuyền, phố thương mại, khu vui chơi trẻ em… đều được quy hoạch bài bản và vận hành đồng bộ.

Bến du thuyền Marina Royal tại Van Phuc City.

Sống ở Van Phuc City, cư dân không cần “đi tìm” chất lượng sống, bởi mọi điều tốt đẹp đã nằm trong tầm tay. Tất cả tạo nên không gian sống có một không hai.

Giá trị khác biệt được đo bằng thời gian và tầm nhìn

Tại dự án, toàn bộ hạ tầng, cảnh quan và cộng đồng cư dân đã hình thành rõ nét, tạo nên đô thị sống động. Với hơn 10.000 cư dân sinh sống và 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động, nơi đây quy tụ cộng đồng thịnh vượng - mỗi cư dân đều góp phần tạo nên giá trị văn minh và đẳng cấp riêng biệt.

Nếu dự án nhỏ lẻ thường bị chia cắt bởi quy hoạch manh mún, thiếu liên kết và giá trị tăng trưởng ngắn hạn, thì Van Phuc City sở hữu hệ sinh thái phát triển bền vững, tạo nên giá trị sống tinh hoa và đầu tư vững vàng.

Van Phuc City nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13.

Từ vị trí chiến lược trên Quốc lộ 13, trục kết nối trung tâm TP.HCM, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Bình Dương (cũ) - Van Phuc City không chỉ thuận tiện di chuyển, mà còn nằm trong vùng phát triển năng động bậc nhất khu đông.

Hạ tầng đang được mở rộng, giao thương ngày càng sôi động khiến giá trị bất động sản tại đây không ngừng gia tăng theo thời gian.

Có thể nói, Van Phuc City mang đến phong cách sống, biểu tượng của sự đủ đầy và thịnh vượng. Đặc biệt, dự án hiện có pháp lý rõ ràng, minh bạch, giúp khách hàng yên tâm khi an cư và đầu tư. Ở đây, mỗi ngôi nhà không chỉ là tài sản, mà còn mang theo niềm tự hào của chủ nhân khi được sống trong không gian đẳng cấp, đồng bộ, xanh mát và phát triển bền vững theo thời gian.