Văn phòng Trung ương ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10

  • Thứ năm, 2/10/2025 19:31 (GMT+7)
Chiều 2/10/2025, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Tổng Bí thư Tô Lâm ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

